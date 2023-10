Bäume haben seit jeher eine große Bedeutung als Schattenspender, als ökologischer Trittstein für diverse Tierarten, als Gestaltungselement und als wichtiger Wohlfühlfaktor. Die Gemeinde lädt daher die BürgerInnen ein unter dem Motto „Meine Wurzeln san in Draßburg“ Pate oder Patin eines klimafitten Baumes zu werden. Jede(r) kann sich an dieser Aktion beteiligen - ob Privatperson, Firma oder ein Verein. Eine Patenschaft ist außerdem ein schönes Präsent zur Geburt, zur Hochzeit oder für einen Geburtstag. „Diese Aktion hilft mit, unseren Ort noch grüner und lebenswerter zu machen“, ist Bürgermeister Christoph Haider überzeugt.

Jede(r) Baumpate oder -patin erhält eine Urkunde, auf Wunsch wird auch gerne eine Tafel mit dem SpenderInnennamen beim Baum angebracht. Das Formular für die Patenschaft-Übernahme ist im Gemeindeamt erhältlich und ist in drei Kategorien möchlich: Die Goldkategrie zu 300 Euro, die Silberkategorie zu 200 Euro oder die Bronzekategorie zu 100 Euro. Diese Beiträge orientieren sich an den realen Kosten für die Umsetzung der jeweiligen Maßnahmen. Zur Auswahl stehen Südlicher Zürgelbaum, Lederhülsenbaum, Silberlinde, Säulenhainbuche oder Blasenesche. Gepflanzt sollen diese unter anderem am Hauptplatz, am Marienplatz oder am Generationenspielplatz werden.