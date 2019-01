Der Wohnungsbau in der Bezirkshauptstadt erfährt zurzeit einen regelrechten Boom und noch heuer kommt ein weiteres Bauprojekt hinzu: Der Wiener Immobilientreuhänder Stefan Duschek kaufte das ehemalige China-Restaurant in der Bahnstraße samt Nebengebäude und errichtet dort insgesamt 14 Wohneinheiten plus Bürogebäude. Für Duschek ist der Wohnungsbau eigentlich Neuland. „Es ist mein erstes Wohnungsprojekt. Ich bin im Internet auf eine Immobilie von Florian Müllner (Anm.: Vorbesitzer) gestoßen. Diese war zunächst zu klein, das Objekt in der Bahnstraße war dann optimal für mein Vorhaben. Das Nebengebäude wurde ebenso gekauft, in der Gemeinderatssitzung vergangenes Jahr kam das Projekt bereits zur Sprache und seit kurzem gibt es auch „grünes Licht“ von der Stadtgemeinde für sein Projekt. „Die Zusammenarbeit mit der Bauabteilung ist hervorragend“, so Duschek, der auch den Zeitplan verrät: Im April ist der Spatenstich geplant, binnen einem Jahr will man die Bauarbeiten zum Abschluss gebracht haben.

Jener Bereich, wo sich das ehemalige Wirtshaus und nachfolgend das China-Restaurant befand, ist ein Geschäftslokal mit rund 200 Quadratmetern vorgesehen. Die 14 Wohneinheiten, auf mehrere Geschoße aufgeteilt, werden zwischen 60 und 120 Quadratmeter groß sein. „Alle Einheiten werden Terrasse und Balkon haben und mit Fußbodenheizung ausgestattet sein. Jene vier Wohnungen, die sich straßenseitig befinden, werden mit einem Erker ausgestattet sein“, so Duschek. Für jene zwei Wohnungen, die sich im Erdgeschoß befinden, ist ein Garten vorgesehen. „Es könnte sein, dass wir auch im hinteren Bereich einen Swimming Pool bauen.“