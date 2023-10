Areal in der Mattersburger Kochstraße: Dimensionen nun „abgesteckt“

Vergangene Woche fand in der Bauermühle die Dialogveranstaltung zum „Zentrum im Zentrum“ in der Michael Kochstraße statt. Von jenem Areal, das sich einst im Besitz der Commerzialbank befand, ist nun die Siedlungsgenossenschaft „BWSG“ der Eigentümer.

Die Eckpunkte, welche dort umgesetzt werden sollen, stehen schon länger fest: Das neue Rathaus samt Vorplatz, Wohnungen und das neue Bezirkspolizeikommando und eine Tiefgarage ist ebenso vorgesehen.

Weitere Optionen sind eine Gastroneinrichtung samt Hotel und Flächen für Handel und Büros. Rund um die Gestaltung des Areals und vor allem um die Gebäudehöhe gab es heftige Diskussionen, wobei sich auch die Bürgerinitiative „Lebenswertes Mattersburg“ formierte.

Bei der öffentlichen Veranstaltung wurden nun jene Bebauungsrichtlinien präsentiert, wie sie nach aktuellem Stand umgesetzt werden sollen. Dem abfallenden Gelände entsprechend soll auch die Gebäudehöhe mit drei „Zonen“ angepasst werden: „Oben“ bei der Hirtengasse „3Plus-Geschoße“ (Anm.: „Plus“ bedeutet ein mögliches Staffelgeschoß), darunter „4Plus-Geschoße“ und von der Kochstraße weg sollen „5Plus-Geschoße“ möglich sein. Die nächsten Schritte sind folgende: Ein Gespräch von Seiten der Stadtgemeinde mit der BWSG bezüglich des geplanten Bebauungsplanes und noch im Dezember dieses Jahres soll dieser im Gemeinderat beschlossen werden.

Von SPÖ-Bürgermeisterin Claudia Schlager wurde weiters festgehalten, dass es für die Gestaltung des Rathauses einen Architektenwettbewerb geben soll.

Andreas Radel von der Bürgerinitiative sprach in einer Aussendung nach der Präsentation, dass der aktuelle Stand „Besser für die Stadt sei, auch wenn viele Details noch offen sind. Unser Respekt gebührt Bürgermeisterin Claudia Schlager, die die Courage hatte, die Stopptaste zu drücken und das Projekt auf den Prüfstand zu stellen.“ Laut Radel werde die Nagelprobe die weitere Vorgangsweise der Stadt sein. „Wenn ein renommierter Stadtplaner wie Professor Erich Raith in dieser BürgerInnenversammlung sagt, das ursprüngliche Projekt wäre für Mattersburg „unangemessen“ gewesen, dann ist klar, dass da noch ordentlich nachgearbeitet werden müsse.

Aus der Präsentation verschiedener neuer Planungsvarianten habe sich laut Radel eine Reihe von Widersprüchen ergeben, vor allem bei Baudichte und Bauhöhen, die es noch aufzuklären gelte. „Unser Eindruck ist aber, dass auch die Stadt jetzt auf Qualität anstelle von Geschwindigkeit setzt.“

Auch die ÖVP reagierte mittels Aussendung: „Wir sind noch lange nicht am Ende der Diskussion über die Zukunft des Teilbebauungsplans für die Michael-Koch-Straße. Die Bürgerinnen und Bürger müssen weiterhin am Wort bleiben“, betont ÖVP-Stadtrat Thomas Haffer. Es gebe laut Haffer einen klaren Auftrag weiterzuarbeiten und die Bevölkerung weiterhin am Laufenden zu halten und einzubinden. „Es kann nicht im Interesse der Stadt liegen, einfach einen raschen Beschluss herbeizuführen - wie das immer wieder von der SPÖ medial angekündigt wurde.“

Laut SPÖ-Bürgermeisterin Claudia Schlager habe man „einmal mehr gezeigt, dass uns die Bürgeranliegen wichtig sind und wir diese ernst nehmen. Wir sind wieder auf die Anregungen, Ideen und Wünsche aus dem Auditorium eingegangen, Expertinnen und Experten standen Rede und Antwort. Zudem haben wir diese Punkte für die weitere Vorgehensweise mitgenommen. Festzuhalten ist allerdings weiterhin, dass es sich um ein Privatgrundstück handelt.“ Seitens der Stadtgemeinde sei man froh und dankbar, dass „uns der Eigentümer, die BWSG, trotz der schwierigen Situation mit den zahlreichen Querschüssen von ÖVP und Bürgerinitiative immer noch miteinbindet und wir die Ideen und Wünsche an die BWSG weitergeben können“, betont Bürgermeisterin Claudia Schlager und erklärt: „Wir versuchen mit vereinten Kräften hier das „Jahrhundertprojekt für Mattersburg, wie es der renommierte und nun zugezogenen Experte Erich Raith gestern bezeichnete, für die Mattersburgerinnen und Mattersburger umzusetzen – stets mit Blick auf die nachfolgenden Generationen.