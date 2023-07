„Pucher-Areal“ in Mattersburg: So lief die Bürgerversammlung ab

Zur Vorgeschichte: Am Areal zwischen Michael Kochstraße und Hirtengasse wollte Martin Pucher die Commerzialbank-Zentrale bauen, das neue Rathaus, Wohnungen, Geschäfts- und Büroflächen waren ebenso vorgesehen. Nach der Commerzialbank-Pleite wurde das Areal verkauft, in weiterer Folge erstand die BWSG das Areal. Nun ist in ein neues „Zentrum im Zentrum“ geplant. Das neue Rathaus soll dort erbaut werden, Büro- und Geschäftsflächen, Betreutes oder Betreubares Wohnen, ein Hotel samt Gastronomie, die Polizei und ein großer Wohnkomplex mit 120 bis 150 Wohneinheiten sollen entstehen.

Die dafür geplanten Bebauungsrichtlinien, die es möglich machen sollen, auf bis zu 28 Meter und somit auf sieben Etagen zu bauen, sorgen für Diskussionen. Die Bürgerinitiative „Lebenswertes Mattersburg“ formierte sich und nach Intervention dieser wurde der Tagesordnungspunkt für die neuen Bebauungsrichtlinien bei der Gemeinderatssitzung vor zwei Wochen abgesetzt.

Mehr Wohnraum wegen Bevölkerungswachstum nötig

Der neue Grundstückseigentümer, die BWSG und die Stadtgemeinde, luden am Dienstag dieser Woche zur Bürgerversammlung in die Bauermühle. Dass das Thema polarisiert, erkannte man zum einem an der Besucheranzahl: Rund 150 Interessierte waren vor Ort und drei Stunden lang wurde zum Teil heftig diskutiert.

Bürgermeisterin Claudia Schlager sprach zunächst einleitende Worte, Hauptredner von Seiten der Stadtgemeinde war Bauamtsleiterin Sonja Biricz und Mathias Moser, Vorstand der BWSG. Gleich zu Beginn brachte Biricz die Bevölkerungsentwicklung in Mattersburg aufs Tableau: 2013 hatten 7.000 Personen ihren Hauptwohnsitz in der Bezirkshauptstadt, aktuell sind es 7.548 und im Jahre 2033 werden es 8.100 Personen sein – um zu unterstreichen, dass Wohnraum dringend in Mattersburg geschaffen werden muss. Was auch Bürgermeisterin Claudia Schlager später unterstrich: „Es kommen immer wieder Familien zu mir, die verzweifelt nach einerWohnung suchen.“ In weiterer Folge erläuterte Biricz den Ablauf des Projektes und das Procedere für den Teilbebauungsplan, Moser berichtete unter anderem vom aktuellen Planungsstand.

Von Seiten der Bürgerinitiative waren vorwiegend Sprecher Alexander Dworschak, Franz Renner und Uschi Zezelitsch am Wort. Unmut wurde unter anderem geäußert, weil man sich Präsentationszeit gewünscht hätte, diese jedoch von Seiten der Stadtgemeinde verwehrt blieb.

Das Ziel war, offen und frei an die Sache heranzugehen Bauamtsleiterin Sonja Biricz zum Architektenwettbewerb

Immer wieder wurde der Architekenwettbewerb andiskutiert: Beim Siegerprojekt für die Nutzung des Areals zwischen Hirtengasse und Michael Kochstraße gab es eine geringere Verbauungsdichte und Wohnbauten, die eine bei weitem geringere Höhe als beim aktuellen Projekt der BWSG vorsah. Häufig gesellt wurde die Frage, warum man dann dieses Projekt in derartigem Maße abändert „Der Ideenwettbewerb diente als Grundlage, als Ideenfindung. Das Ziel war, offen und frei an die Sache heranzugehen“, so Biricz. Dass es eine bestimmte Anzahl an Wohneinheiten brauche, unterstich Moser: „Wir sind eine gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft. Natürlich muss auch die Wirtschaftlichkeit passen, die Wohnungen sollten auch leistbar sein. Je mehr Wohneinheiten es geben wird, desto billiger werden die Einheiten sein.“

Kreisverkher bei Kreuzung Hintergasse/Wienerstraße soll kommen

Aktuell gibt es aufgrund der Bauarbeiten in der Innenstadt bereits ein verstärktes Verkehrsaufkommen in der Hirtengasse. „Dort staut es sich immer wieder. Mit den vielen Wohnungen dann in der Kochstraße wird es noch mehr Verkehr als jetzt dort geben“, wurde von einem Besucher angemerkt. Biricz verriet eine Maßname, mit der man Staus in der Hirtengasse entgegenwirken will. „Bei der Kreuzung Wienerstraße/Hirtengasse gibt es die Rasenfläche. Damit besteht die Möglichkeite, einen Kreisverkehr umzusetzen.“

Auch eine Sanierung des bestehenden Rathauses wurde von Architekt Herwig Graf ins Spiel gebracht, hier schieden sich die Geister. „Der aktuelle Standort ist nicht mehr sanierbar“, hielt Schlager fest, dem widersprach Graf entschieden. Seine Anmerkung, man könne auch mit einer Erweiterung des Rathauses die Wulka überdecken, sorgte für Raunen im Publikum. Die dichte Verbauung des Areals wurde auch immer wieder andiskutiert. „Mein Anliegen ist der Grünraum dort. Nach aktuellem Stand gibt es viel zu wenig davon. Dort wird es einen Hitzepol sondergleichen geben“, so Uschi Zezelitsch.

Gespräche mit möglichen Betreiber für geplantes Hotel

Im „Zentrum im Zentrum“ zwischen Michael Kochstraße und Hirtengasse ist auch ein Hotel vorgesehen. „Drei verschiedene Varianten gibt es mit aktuellem Planungsstand – je nach Nutzfläche, die der Betreiber dann braucht“, erläuterte Moser, um festzuhalten, dass man „in Gesprächen mit einem möglichen Betreiber stehe, fixiert ist noch nichts“.

Es wird kein siebentes Geschoß geben Mathias Moser, Vorstand der BWSG

Immer wieder kam die Forderung, von einem Wohnblock mit sieben Etagen abzusehen. Gegen Ende der Diskussion gab Moser dieser Forderung auch nach und sagte zu: „Es wird kein siebentes Geschoß geben.“

Und ganz zum Schluss stellte Franz Renner auch die Frage, ob der geplante Teilbebauuplan so bleiben wird in Richtung Bürgermeisterin Claudia Schlager. „Ich werde mich jetzt nicht festlegen, wir werden uns noch einmal mit Herrn Schmidtbauer (Anm.: Firma AIR, die den geplanten Teilbebauungspan erstellt hat) noch einmal zusammensetzen“, antwortete die Ortschefin.

Aktueller Planungsstand für das Bauprojekt:

Bereich Michael Kochstraße: Zentral gelegenes Rathaus, Ärztezentrum im Rathaus, Polizei, Hotel, Handel in den Erdgeschoßzonen, Büroflächen bei Bedarf.

Die Tiefagarage beinhaltet rund 400 Parkplätze, davon zwischen 120 und 150 für die öffentliche Nutzung.

Bereich Hirtengasse: 120 bis 150 Wohnungen im hinteren Bereich bei der Hirtengasse. Handel in den Erdgeschoßzonen. Betreutes / betreubares Generationenwohnen.

Nächste Schritte für das Bauprojekt: