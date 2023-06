Wohnprojekt im Zentrum: Entscheidung vertagt

Gleich zu Beginn der Sitzung wies SPÖ-Bürgermeisterin Claudia Schlager darauf hin, dass der Punkt abgesetzt wurde. „Es hat heute um 16 Uhr ein Gespräch mit drei Vertretern der Bürgerinitiative gegeben. Es waren guten Idee dabei. Wir werden am 3. Juli um 19 Uhr das Projekt und den geplanten Teilbebauungsplan den Mattersburgern vorstellen.“

In einer Presseaussendung wurde dann ins Detail gegangen: Demnach habe sich die neu gegründete Bürgerinitiative vor den Karren spannen lassen und sich zur Verbreitung irreführender Informationen über das Areal in der Michael Koch-Straße verleiten lassen. „Dabei möchten wir auch betonen, dass die Behauptung, das Siegerprojekt der Firma Nussmüller Architekten ZT GmbH würde nicht weiterverfolgt werden, falsch ist. Dem Siegerprojekt wurde von der Jury, bestehend u.a. aus anerkannten Experten, dem Grundstückseigentümer und Vertretern der Stadtgemeinde ein Nachbesserungsauftrag erteilt, der als Grundlage der Erstellung des Teilbebauungsplans herangezogen wurde“, wird dort festgehalten. Bei den Neubauten im Areal werde laut Aussendung besonders darauf geachtet, dass sie sich harmonisch in die bestehende Bebauungsstruktur und deren Dimension und Nutzung einfügen. Nachhaltiges Bauwesen zielt darauf ab, punktuell in die Höhe zu bauen, um die Ausdehnung von Städten und Dörfern in die Breite zu vermeiden. Unsere Vision besteht darin, ein ganzheitliches Konzept zu fördern, das die Lebensqualität der Menschen und die Umwelt, Mobilität und Wirtschaft bestmöglich vereint.

Bürgermeisterin Claudia Schlager betont in der Aussendung: "Unser Ziel ist es, eine lebendige und nachhaltige Stadtentwicklung zu fördern, die die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger in Einklang mit Umwelt- und Ressourcenschutz bringt. Wir setzen auf eine moderne Bebauung, die sich harmonisch in die bestehende Struktur einfügt und gleichzeitig leistbaren Wohnraum sowie attraktive öffentliche Räume schafft. Wir möchten einen zukunftsorientierten Stadtteil gestalten und die Chancen nutzen, die sich uns bieten." Laut Aussendung beinhalten im Fall des Areals in der Michael Koch-Straße die Ziele des Teilbebauungsplans unter anderem leistbaren Wohnraum zu schaffen, den Bau eines neuen Rathauses, einer Polizeiinspektion, eines Hotels sowie einer Parkplatztiefgarage. Das Areal soll großzügige Grün- und Freiflächen sowie Durchwegungen aufweisen und eine hochwertige Gestaltung des öffentlichen Raumes, in einem modernen Stadtteil mit sinnvoller Durchmischung von Wohn- und Verwaltungsbereichen schaffen.

Um weitere konstruktive Gespräche zu ermöglichen, wurde der entsprechende Tagesordnungspunkt in der Gemeinderatssitzung am 20.6. durch Bürgermeisterin Schlager abgesetzt. "Es ist uns wichtig, trotz vorhergehender Information im Vorjahr, die gesamte Bevölkerung vor Beschlussfassung noch intensiver zu informieren“, so Bürgermeisterin Schlager.

"Wir freuen uns, den aktuellen Planungsstand in einem erstenTermin am 3. Juli um 19 Uhr in der Bauermühle auch der breiten Bevölkerung zu präsentieren, da es sich dabei um ein wertvolles Projekt handelt, das auch im Einklang mit der Bevölkerung umgesetzt werden soll", ergänzt Dr. Mathias Moser (Grundstückseigentümer BWSG) abschließend.

Die ÖVP meldete sich ebenso mittels Aussendung zu Wort: Dies sei ein erster Erfolg der Bürgerinitiative „Lebenswertes Mattersburg“, zeigt sich der Stadtparteiobmann der Volkspartei Stadtrat Thomas Haffer überzeugt: „Viele Mattersburgerinnen und Mattersburger engagieren sich in der Bürgerinitiative und treten für unsere Stadt ein. Diesem Engagement verdanken wir es, dass heute kein Teilbebauungsplan im Gemeinderat beschlossen wurde und dafür gebührt jedem und jeder Einzelnen unser Dank. Als Volkspartei bleiben wir immer der starke Partner der Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt.“

Der vorliegende Teilbebauungsplan ist so für die Volkspartei nicht tragbar. „Wesentliche Qualitäten des Siegerprojektes aus dem Architektenwettbewerb müssen umgesetzt werden und es dürfen nicht doppelt so hohe und dichtere Strukturen ermöglicht werden. So ein Teilbebauungsplan ist nicht verträglich für das Ortsbild und die Bevölkerung unserer Stadt“, so Haffer.

„Für uns sind die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt immer wichtig und Grundlage unserer Politik. Wir werden uns weiterhin für ein lebenswertes Mattersburg einsetzen und uns derartigen Megaprojekten mit aller Kraft entgegenstellen“, so Haffer abschließend.

