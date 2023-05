Begegnung & Naturschutz Neue Streuobstwiese am Mattersburger Kogel

Lesezeit: 3 Min Richard Vogler

Stadtrat Martin Aufner, Bürgermeisterin Claudia Schlager und Bauhofleiter Günter Dorner beim Areal, wo die Streuobstwiese entstehen wird. Foto: Richard Vogler BVZ

D ie Stadtgemeinde Mattersburg legt eine neue Streuobstwiese am Stadtrand in Richtung Wiesen an, die entlang der Rad- und Wanderwege zu finden ist. Das Grundstück ist im Besitz der Stadtgemeinde.