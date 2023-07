Insgesamt 40 neue Bauplätze in Draßburg

Interessierte Häuselbauer haben es derzeit schwer, denn Bauland ist in den örtlichen Gemeinden Mangelware, denn private Grundstücksbesitzer halten ihre Plätze zurück. „Viele junge Familien aus Draßburg mussten sich daher in den vergangenen Jahren entschließen von hier wegzuziehen und woanders, wo günstiges Bauland zu bekommen ist, zu bauen“, weiß Bürgermeister Christoph Haider. „Deshalb hat sich die Gemeinde schon vor einigen Jahren entschlossen, Grünland in attraktiver Lage mit schöner Aussicht -parallel zur Korn- und zur Stixgasse - anzukaufen, es aufzuparzellieren und dieses auf Bauland umzuwidmen, damit wir es der bauwilligen Bevölkerung zur Verfügung stellen können“, fährt der Ortschef fort. Zu diesem Zweck wurde die Draßburger Bauland-Erschließungs GmbH - eine 100-prozentige Tochter der Gemeinde - gegründet.

In Summe stehen den Bauwerbern auf diesen Gründen insgesamt etwa 40 Bauplätze, die zwischen 550 und 850 Quadratmeter groß sind, zur Verfügung. Davon herrscht auf 28 Plätzen bereits schon rege Bautätigkeit. Jetzt ist die Gemeinde dabei ein weiteres Drittel der Fläche für Bauplätze aufzuschließen und mit den notwendigen Anschlüssen zu versehen. „Wer Interesse an einem Bauplatz hat, darf sich gerne bei uns am Gemeindeamt melden, ein paar wenige Restplätze sind noch vorhanden. Lag der Preis anfangs noch bei einem Quadratmeterpreis von 90 Euro, so ist er bis jetzt bereits auf 110 Euro gestiegen und die Tendenz ist weiter steigend“, weiß Bürgermeister Haider zu berichten.