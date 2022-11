Nöhrer-Abschied: „Kein einziger Tag, an dem ich nicht arbeiten wollte“

Werbung

Der Freitag vergangener Woche brachte für die Forchtensteinerin Hedi Nöhrer einen neuen Lebensabschnitt: Sie verbrachte bei ihrem Arbeitgeber Renault Leitner den letzten Arbeitstag und startete in den wohlverdienten Ruhestand. Mit Hedi Nöhrer verabschiedete sich eine äußerst treue Seele vom Unternehmen: 38 Jahre und vier Monate war sie in der Firma.

Die Geschäftsleiterinnen Sonja Bierbaum-Leitner (vorne, 2.v.r.) und Martina Bierbaumer-Leitner (vorne, 2.v.l.) und die Kollegen verabschiedeten Hedi Nöhrer (vorne, MItte) in die Pension. Foto: Renault Leitner

„Ich war zunächst fünf Jahre bei einem Steuerberater tätig. Karl Leitner wollte mich für die Buchhaltung. Da mich dieser Bereich schon damals sehr interessiert hat und ich auch an Autos und deren Mechanik sehr interessiert war, habe ich zugesagt“, berichtet Nöhrer.

Am 28. Juni 1984, als Nöhrer ihren ersten Arbeitstag hatte, war das Unternehmen noch in Mattersburg beheimatet und die Arbeitsbedingungen waren mit jenen von heute nicht zu vergleichen.

„Es hat sich alles sehr gewandelt“

„Es hat sich alles sehr gewandelt. In der Buchhaltung musste damals alles händisch gemacht werden. Im Laufe der Zeit ist dann der erste Computer gekommen. Dies war eine große Umstellung und war nicht einfach für mich, ich habe mir eigentlich alles selber angelernt.“ Im Laufe der Jahre wuchs der Betrieb (1999 übersiedelte man nach Forchtenstein) und die Anforderungen stiegen. „Es waren neue Herausforderungen, das hat mir aber nichts ausgemacht.“

Einen Firmenwechsel hat sie nie in Betracht gezogen. „Bei uns in der Firma gibt es ein großes gegenseitiges Vertrauen und man unterstützt sich immer. Ich habe zu meinen Chefs und Chefinnen, Karl, Sonja und Martina, wie auch zu meinen Arbeitskollegen ein äußerst gutes Verhältnis. Es hat keinen einzigen Tag gegeben, an dem ich nicht arbeiten wollte.“

Dem Ruhestand blickt sie mit „einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. Ich werde mich meinem Garten widmen, viel Zeit mit meinen beiden Enkelkindern verbringen. Zum 60er habe ich auch eine große Küchenmaschine geschenkt bekommen und werde damit selbst die Nudeln machen.“

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.