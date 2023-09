Mattersburgerin war vier Jahrzehnte in der Erwachsenenbildung tätig

Vor mittlerweile 39 Jahren, das war 1984, die CD-ROM wurde damals erfunden, das Ozonloch über der Antarktis entdeckt und Radio Ga-Ga von Queen stürmte die Charts, fand Belinda Pinter zum ersten Mal ihren Weg zu den Volkshochschulen. Und dieser Weg sollte bis zum jetzigen Zeitpunkt auch der ihre bleiben. „Mir hat die Arbeit mit den Menschen und die Entwicklung von Bildungsangeboten so großen Spaß gemacht, dass ich seitdem durchgehend bei den burgenländischen Volkshochschulen geblieben bin.“ Wahrscheinlich würde sie locker noch genauso viele Jahre oben drauf packen, so viel Esprit strahlt sie aus, mit so viel Begeisterung erzählt sie von ihrer Arbeit, doch die Pension ruft nun mal, und sobald das der Fall ist, kann man diesen Ruf nur schwerlich negieren.

Belinda Pinter wollte früher zunächst Volksschullehrerin werden

Zurück aber zum Anfang: Ursprünglich wollte Belinda Pinter eigentlich Volksschullehrerin werden. Doch damals, erinnert sie sich zurück, gab es keine freie Stellen für angehende Lehrer und Lehrerinnen. „Deshalb bin ich durch die Aktion ‚Stellenlose Lehrer in der Erwachsenenbildung‘ zur Volkshochschule gekommen.“ Zunächst zur örtlichen Volkshochschule in Mattersburg, wo sie zuständig war für den Bereich regionale Bildungsarbeit, später, vor rund 20 Jahren, parallel dazu in den Landesverband. Dort widmete sich Belinda Pinter vor allem den Projekten „Zweiter Bildungsweg“ sowie „Du kannst was! Nachholen des Lehrabschlusses durch Anerkennung der Berufserfahrung“ – beides Angebote, die sozusagen zu den Bestseller zählen würden, wären die Volkshochschulen auf Gewinn ausgerichtet, was sie aber nicht sind. Sondern die Idee der Volkshochschulen ist es, erklärt sie, ein breit gefächertes Bildungsangebot für alle – und das leistbar – zur Verfügung zu stellen.

Über 150 verschiede Kurse und Veranstaltungen im vergangenen Jahr

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr burgenlandweit mehr als 1.200 Kurse von den burgenländischen Volkshochschulen angeboten, die rund 10.000 TeilnehmerInnen besuchten. Dazu kamen weitere 180 Veranstaltungen mit 5.000 Besuchern, hat Belinda Pinter die Zahlen vorbereitet. „Im Bezirk Mattersburg hatten wir zirka 130 Kurse und 30 Veranstaltungen mit 1400 bis 1500 Teilnehmern.“ Am häufigsten gebucht werden dabei jene, vorhin schon erwähnten, Kurse zur Vermittlung basaler Bildungskompetenzen: das Nachholen von Pflichtschulabschlüssen, das Nachholen von Lehrabschlüssen oder auch Basisbildung in den Bereichen Lesen, Schreiben, Rechnen, Englisch oder EDV. Hinzu kommen die Kurse, in denen die Matura nachgeholt werden kann oder durch die ein Studium auch ohne Matura möglich gemacht wird und die ebenfalls immer sehr gerne in Anspruch genommen werden.

Wir haben Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die gehen schon seit zehn Jahren in Englischkurse. Hier spielt natürlich auch das Gesellschaftliche eine wesentliche Rolle. Belinda Pinter, pensionierte Bildungsberaterin und Leiterin der Volkshochschule Mattersburg

Regional, das ist dann noch einmal der spezielle Touch, werden insbesondere Gesundheitskurse stark nachgefragt: „Yoga, Turnen und verschiedene andere Bewegungskurse. Auch Kochkurse sind sehr beliebt und andere Kurse im Kreativbereich wie Brotbacken oder Nähen.“ Eine Vielzahl unterschiedlicher Sprachen befinden sich ebenfalls im Angebot: Deutsch als Fremdsprache oder Englisch können hier als Spitzenreiter ausgemacht werden. „Wir haben Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die gehen schon seit zehn Jahren in Englischkurse“, weiß Belinda Pinter. Nicht aber weil sie nicht lernfähig wären: „Sondern hier spielt natürlich das Gesellschaftliche eine wesentliche Rolle.“ Bei den Volkshochschulen geht es nämlich nicht nur darum, harte Fakten zu schaffen, indem Zertifikate und Zeugnisse erworben werden: „Es geht auch darum, Gemeinsamkeiten zu fördern, die eigene Kreativität zu entfalten oder Begabungen zu entdecken.“ Das geht zum Beispiel in Kursen, die Natur- oder Technikthemen behandeln, die für Persönlichkeitsbildung zuständig sind oder die sich mit Politik und Gesellschaft beschäftigen – im Grunde also alles, was irgendwie von menschlichem Interesse ist. Einige Kurse werden dabei auch kostenfrei angeboten, berichtet Belinda Pinter. Hier wären wir wieder bei der Vermittlung von Basiskompetenzen wie Schreiben oder Lesen. „Weil es uns ein besonderes Anliegen ist, spezielle Kursmaßnahmen für ‚benachteiligte Zielgruppen‘ bereit zu stellen, um eine Chance für kompensatorisches Lernen zu ermöglichen.“ Auch der Pflichtschulabschluss und der Lehrabschluss mittels Kompetenzanerkennung ist bei den Volkshochschulen gratis. Berufsreifeprüfung, also Matura, und die Studienberechtigungsprüfung sind zwar kostenpflichtig, es besteht aber ein sehr gutes Förderangebot des Land Burgenland: bis zu 75 Prozent der Kosten können so refundiert werden.

Zuerst entspannen, dann viel reisen und sich den Hobbys widmen

Dass die Qualität der Kurse dabei hochgradig ist, bräuchte gar nicht gesondert erwähnt werden – alle Kurse sind selbstverständlich qualitätsgeprüft und die Kursleiter- und leiterinnen müssen Kompetenzen auf ihrem Fachgebiet nachweisen. Als zusätzlicher Beleg kann aber angeführt werden, dass auch Belinda Pinter unzählige Kurse bereits absolviert hat. „Immer wieder. In den meinen 39 Jahren, in denen ich in bei den Volkshochschulen tätig bin, besuche ich regelmäßig Kurse: Sprachkurse, EDV-Kurse, Gesundheitskurse, Turnen, Kurse zum Projektmanagement. Weiterbildung ist für mich ein wichtiger Part meines Lebens. Deshalb bin ich auch bei der Volkshochschule geblieben.“

Auch in ihrer Pension will Belinda Pinter, die einen Magister-Abschluss in Psychologie hat und eine Ausbildung zur Kinder- und Jugendtherapeutin machte, das so beibehalten. „Zunächst möchte ich mich aber erst mal ein halbes Jahr entspannen, später viel reisen und mich einem meiner Hobbys, dem Linedancen, wieder stärker widmen.“

Aus dem Leitbild der Burgenländischen Volkshochschulen

Die Burgenländischen Volkshochschulen sind qualitätsgesicherte, gemeinnützige, durch öffentliche Stellen (Europäischer Sozialfonds, Land Burgenland und Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung)geförderte Erwachsenenbildungseinrichtungen. Wir vertreten einen umfassenden Bildungsbegriff, der die allgemeine, politische, kulturelle und berufliche Weiterbildung verbindet. Bildung ist für uns Grundlage und Weg zu einem selbstbestimmten und erfüllten Leben. Wir verstehen uns als eine der Demokratie verpflichtete, weltanschaulich an die Menschenrechte gebundene, unabhängige Einrichtung für Allgemeinbildung.

Webseite: https://www.vhs-burgenland.at/

Kursbuch: https://www.vhs-burgenland.at/wp/wp-content/uploads/2023/08/EMAOP-HS-2023_2024-WEB.pdf