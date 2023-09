Forchtenstein: 3.000 Euro an die Krebshilfe übergeben

Ihr letztes gemeinsames Konzert hat die Forchtensteiner Partyband Discover im November 2016 gespielt, seither ist viel passiert. Beim „Remembering“ Benefizkonzert auf Burg Forchtenstein hätte am 28. März die große Reunion stattgefunden bei der man auch die neue CD präsentieren wollte - ein Doppelalbum, auf dem das Konzert am Musiksommer Mattersburg 2014 zu hören ist.

Aufgrund der Absage haben sich die Musikerinnen und Musiker dazu entschieden, nicht bis zum voraussichtlichen Ersatztermin der Veranstaltung zu warten und das Album stattdessen über den regionalen Online-Shop „Shopping Dahoam“ zu veröffentlichen. Alle Einnahmen der CD werden an die Krebsforschung gespendet. Der Hintergrund dazu ist ein äußerst ernster.

Der Gitarrist und Keyboarder der Band, Christopher Pichler, erkrankte Ende 2015 an Krebs, was neben dem Umzug eines Bandmitglieds nach London auch einer der Auslöser dafür war, dass sich die Band letztendlich auflöste. Anfang 2019 verstarb Christopher schließlich an den Folgen seiner Erkrankung.

Nun wurde der Erlös übergeben. „Vielen Dank an alle Unterstützerinnen und Unterstützer unseres CD-Projekts, danke an alle, die für uns CDs verkauft haben, danke an alle, die CDs gekauft haben, danke an Giefing Web Media für den Vertrieb in ihrem Online-Shop und danke an die Stadtgemeinde Mattersburg, die uns auch noch ein paar Exemplare abgenommen hat“, so die Band.

Rund 3.000 Euro sind zusammengekommen. „Bei einem Besuch am Institut durften wir uns ansehen, wofür die Spendengelder benötigt werden, zum Beispiel . für einen Pipettierroboter, der die Forscherinnen und Forscher bei der täglichen Arbeit unterstützt“, erklärte man weiter.

Wer noch eine CD haben möchte, kann sich unter discover-cd@wolke7.net melden.