Das Benefizkonzert des Mattersburger Lions Clubs ist ein fixer Bestandteil der Mattersburger Veranstaltungsszene. Einst im Mattersburger Kulturzentrum, danach im Neudörfler Martinihof, geht es mittlerweile das dritte Jahr in der Bauermühle über die Bühne. Mit der Bauermühle konnte man auch einen Prominenten als Stimmungsmacher an den Turntables gewinnen: Festival-Guru Ewald Tatar wird nach den beiden Bands gemeinsam mit Michael Graf wieder auflegen. „Mein ehemaliger Schulkollege Andreas Radel hat mich gefragt, ob ich das nicht machen würde. Da war es für mich eine Selbstverständlichkeit, mich für einen guten Zweck zur Verfügung zu stellen“, berichtet Tatar.

Tatar veranstaltet mittlerweile Musik- Events mit mehr als hunderttausend Besuchern an mehreren Tagen wie das Nova. Die ersten Schritte in der „Musik-Branche“ machte er als DJ. „Mitte der 80er-Jahre habe ich begonnen, im Jazz Pub in Wiesen aufzulegen, danach kam das Kamakura in Bad Tatzmannsdorf hinzu. In weiterer Folge habe ich dann in verschiedensten Lokalen oder Diskotheken Musik gespielt“, so Tatar. Tatar selbst hört verschiedenste Musik.

„Das kommt auch auf die Jahreszeit drauf an. Was bei mir auf keinen Fall in den CD-Player kommt, ist Schlager- oder Volksmusik.“ Welche Stilrichtung die Besucher von Tatar serviert bekommen, ist auch von „Fall zu Fall verschieden. Ich schau‘ mal, welche Leute dort sind und passe mich der Stimmung an. Ich denke, man kann sagen, ich bin einer der letzten Mohikaner. Ich lege noch mit CDs auf.“ Beim Lions-Benefizevent am Freitag dieser Woche (ab 20 Uhr in der Bauermühle) ist es wieder soweit und Ewald Tatar wird gemeinsam mit Michael Graf an den Turntables stehen. Davor gibt es mit „Die Väter“ und „WulkaWunda“ noch Live-Musik.