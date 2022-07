Marzer Filmemacher räumte zahlreiche Preise für „Impetus“ ab

Werbung

Filmemacher Benjamin Knöbl aus Marz hat die Coronazeit genützt, um seinen neuen Kurzfilm „Impetus“ zu drehen, die BVZ berichtete:

Los Angeles/Marz „Impetus“ feierte Premiere

Karriere in Hollywood Marz/Los Angeles: Auszeichnung für Knöbls „Impetus“

Obwohl der 32-Jährige seit Jahren in Hollywood lebt und arbeitet, ist dieser Film ein durch und durch burgenländisches Werk.

Die Geschichte spielt im Burgenland der 1920er-Jahre. Die Hauptfigur Paulinus ist Novize eines kleinen Klosters und steht kurz davor seine ewigen Ordensgelübde abzulegen. Als er jedoch Gefühle für den Bauernsohn Jakob entwickelt, der das Kloster täglich mit Lebensmitteln beliefert, findet sich Paulinus im Zwiespalt zwischen Gott und der Welt wieder. Er muss herausfinden, wer er ist und wohin er gehen möchte.

Seit der umjubelten Premiere des Films im Cineplexx Mattersburg im August 2021 stand und steht der Film auf zahlreichen Film-Festivals in Europa, Nord- und Südamerika auf dem Programm.

L.A., New York, Mailand und Peru

Unter anderem lief er gleich nach der Premiere beim „Silicon Beach Film Festival“ in Los Angeles und wurde dort im historischen Chinese Theatre am Hollywood Boulevard gezeigt. Dort gewann der Film auch den Preis für den besten LGBT Film. Bei dieser US-Premiere war auch der österreichische Generalkonsul in Los Angeles, Michael Postl, dabei.

Neben einigen weiteren Aufführungen in Los Angeles lief der Film auch in New York, Mailand und Peru. Die Juroren zeigten sich begeistert und verliehen dem Film unter anderem „Best of Festival“ beim Los Angeles Cinefest, „Best Short Film“ beim IndieX Film Festival, und „Semi Finalist“ beim Oscar-qualifying „Flickers Rhode Island International Film Festival“.

Besonders stolz ist der junge Filmemacher auf die Preise bei den Hollywood North Film Awards in Canada, bei denen „Impetus“ einen Preis für das beste Drehbuch, das beste Szenenbild, den besten Nebendarsteller und das beste Kostümbild erhielt.

Benjamin Knöbl beschäftigt sich bereits mit dem Konzept für ein neues Filmprojekt: „Es soll ein Horrorfilm mit starkem Bezug zur Burg Forchtenstein werden“, mehr kann und will der junge Filmemacher noch nicht verraten.

