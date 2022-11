Sensibelchen oder Empath? Das schwierige Leben als HSP

Werbung

„Nimm dir nicht immer alles so zu Herzen“. Hochsensible Menschen haben diesen Satz sicherlich schon häufiger in ihrem Leben gehört. Auch der Volksschullehrerin sowie Lebens- und Sozialberaterin Anna Lenz ist er nicht fremd.

Nicht nur bei Gesprächen mit Klienten fällt er gelegentlich, er ist ihr auch aus persönlicher Erfahrung noch gut im Gedächtnis. Anna Lenz sagt nämlich von sich selbst, das Persönlichkeitsmerkmal Hochsensibilität treffe auch auf sie zu. Damit ist sie statistisch gesehen in guter Gesellschaft. Etwa fünfzehn Prozent der Bevölkerung sind hochsensibel oder weisen Anzeichen dazu auf.

Oftmals mehr als Fluch denn als Segen wahrgenommen

„Bei einer Hochsensibilität“, erklärt Anna Lenz „sind die Wahrnehmungsfilter besonders feinfühlig ausgeprägt. Daher erleben hochsensible Menschen ihre Umwelt auf gewisse Weise intensiver.“ Das mache das Leben für einen HSP (high sensitive person) nicht unbedingt einfacher: „Wenn man zum Beispiel am Wochenende mit Freunden oder der Familie durch ein Einkaufszentrum schlendert, dann kann ein Hochsensibler Nebengeräusche und andere Eindrücke weniger gut ausblenden. Die Klimaanlage, das Piepen der Kassen, die Energien der Menschen, aber auch das Licht oder Gerüche von Essen werden viel stärker wahrgenommen.“

Die Folge: Es kommt zur Reizüberflutung und einer allgemeinen Überstimulation, in Gesprächen wirkt man möglicherweise abwesend, unsicher und unkonzentriert.

Unter vertrauten Personen, wie das Freunde oder der Partner sind, und einer Situation wie einem Samstagnachmittagseinkauf mag das zwar unangenehm, aber weniger als ein ernsthaftes Problem wahrgenommen werden. Stark belastend kann es hingegen dann werden, wenn auch im Berufsleben etwa während eines Verkaufsgesprächs viele Eindrücke gleichzeitig verarbeitet werden müssen.

„Als hochsensibler Mensch neigt man auch zu Gedankenkreisen. Alles wird immer wieder durchdacht. “ Anna Lenz Lebens- und Sozialberaterin

„Als hochsensibler Mensch“, nennt Anna Lenz weitere Anzeichen dieser Persönlichkeitsstruktur, „neigt man auch zu Gedankenkreisen. Alles wird immer wieder durchdacht. Man kann sich auch schwieriger abgrenzen oder Nein sagen.“ Auffällig sei zudem, dass Hochsensibilität häufig mit Intoleranzen, was die Ernährung betrifft, einher geht.

Hochsensibilität wird deshalb von Betroffenen meistens mehr als Fluch, denn als Segen wahrgenommen. „Wer aber beginnt das ‚Sensibelchen‘ in sich als den ‚Empathen‘ wahrzunehmen, wird schnell bemerken, wie sich der Fluch in einen Segen transformiert“, so Lenz. Die Gabe zu erkennen, liegt also in der Sichtweise.

Bei ihren Beratungsgesprächen mit hochsensiblen Menschen geht es deshalb auch nicht darum, Hochsensibilität in irgendeiner Weise auszuradieren, sondern um die bewusste Wahrnehmung, das Wissen dahinter, das Integrieren in den Alltag und auch den Austausch mit anderen, welcher Anna Lenz persönlich am meisten geholfen hat.

Anna Lenz‘ Fachqualifikation Hochsensibilität ist allerdings nur ein Teil ihrer umfassenden Ausbildung. In ihrer Praxis, dem „Raum der Transformation“ in Neudörfl, bietet sie neben der psychosozialen Lebensberatung mit HSP-Schwerpunkt auch systemische Aufstellungen an. „Egal ob das Ziel dabei ist, eine Krise zu bewältigen, alte Muster zu lösen, Veränderungswünsche umzusetzen oder eine berufliche Neuorientierung – in einer Lebensberatung hat alles Platz“, steckt Anna Lenz das Gebiet der Lebensberatung grob ab.

„Hinter jedem Anliegen, steht ein System“, so Lenz, „bei einer Aufstellung macht man das System durch ein bewegliches Bild sichtbar.“ Etwa könnte jemand das Bedürfnis haben, ein Thema aus der Kindheit aufzuarbeiten. „Dann sieht man sich an, welche Personen und Gefühle im Spiel sind, damit das System zum jeweiligen Problem zustande kommt.“ Das kann die Mutter sein, der Vater, Geschwister, aber auch Gefühle wie Versagensangst, Perfektionismus oder der eigene Selbstwert.

Neue Perspektiven werden eröffnet

Bei einer s.g. systemischen Aufstellung in der Gruppe wird dann das System mit mehreren physisch realen Personen visualisiert. Man selbst kann als Anliegensbringer oder Repräsentant dabei sein, je nachdem ob man ein Thema mitbringen oder als Stellvertreter für Personen oder Gefühle in einer Aufstellung fungieren möchte. Anna Lenz übernimmt die Rolle der Aufstellungsleiterin.

„Die Repräsentanten spüren sich in ihre stellvertretende Rolle ein und treten dann in Interaktion miteinander, es entsteht eine Dynamik. Für den Anliegensbringer werden dadurch neue Perspektiven eröffnet, häufig kommen Sichtweisen ans Tageslicht, die vorher vielleicht noch nicht da waren.“ Darauf aufbauend könne man zu einer Lösung kommen.

Für den 11. November ist in ihrer Praxis eine systemische Aufstellung in der Gruppe geplant. Anliegensbringer und Repräsentanten können sich hierzu noch anmelden. Systemische Aufstellungen können bei Anna Lenz auch in Einzelsettings durchgeführt werden. Das Prinzip dahinter ist dasselbe, die Repräsentanten werden lediglich durch Holzfiguren oder Ähnliches dargestellt.

Mehr Infos zu Anna Lenz unter www.raum-der-transformation.at

