Wiesen: Förderbudget für private Photovoltaikanlagen aufgestockt

In der Erdbeergemeinde fiel die Bilanz zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2022 sehr gut aus: Bürgermeister Matthias Weghofer sprach von einem hervorragenden Ergebnis. So ist man mit dem Ergebnishaushalt als auch mit dem Finanzierungshaushalt der Gemeinde sehr zufrieden. Bei letzterem wurde ein Plus von rund 810 449 Euro aus dem Geldfluss der operativen Gebarung gemacht und 215 876 Euro konnten aus dem Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung erwirtschaftet werden.

Die liquiden Mittel der Gemeinde betragen aus diesem Grund momentan 1.743 .568 Euro. Was mit dem großen Plus dieses Jahr umgesetzt wird, wurde bei der letzten Gemeinderatssitzung ausgiebig besprochen. Sowohl bei dem Projekt des „Wiesener Ananasgoldes“ als auch bei der Förderung der Photovoltaikanlagen gab es eine Aufstockung.

Das Errichten von Photovoltaikanlagen und somit das Verwenden von erneuerbaren Energien wurde in der Gemeinde Wiesen in den letzten Jahren immer mit einem Zuschuss gefördert. Bisher umfasste dieses Fördervolumen für Photovoltaikanlagen bei privaten Wohnhäusern insgesamt 20.000 Euro. „Bei der letzten Gemeindesitzung haben wir aber beschlossen, dass das Nutzen von umweltfreundlichen Energien noch mehr gefördert werden sollte“, so Bürgermeister Matthias Weghofer, „aus diesem Grund haben wir das Förderbudget erhöht.“ Statt auf 20 000 Euro beläuft sich das Gesamtförderbudget nun auf 40 000 Euro. Bis dato wurden rund 30 Förderungsanträge bereits an die Gemeinde gestellt und rund 20 000 Euro ausgezahlt.

