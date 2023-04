Krensdorf: Mehr Aufwandsentschädigung für den Jugendgemeinderat

Werbung

Bei der im März stattgefundenen Gemeinderatssitzung wurde vom Gemeinderat Krensdorf einstimmig beschlossen, dem Jugendgemeinderat eine Aufwandsentschädigung für Gemeinderäte mit besonderen Aufgaben in Höhe von 10 Prozent des Bürgermeisterbezuges zu gewähren.

Als Gemeinderäte mit besonderen Aufgaben versteht man Gemeinderäte, die mit einem besonderen Schwerpunkt aus dem Aufgabenbereich des Gemeinderates betraut sind. Dazu zählen eben unter anderem der Jugendgemeinderat oder auch der Umweltgemeinderat. „Der Jugendgemeinderat ist also quasi eine Unterstützung für den Bürgermeister und daher bekommt er auch den Bezug“, so Bürgermeister Karl Izmenyi.

Jan Gerdenitsch, der Jugendgemeinderat von Krensdorf, freut sich auf seine neue Aufgabe im Gemeinderat: „Unserem Bürgermeister ist es ein großes Anliegen, dass alle Jungen im Dorf einen konkreten Ansprechpartner haben.“

Aus seinen ersten Gesprächen ergab sich, dass vor allem die Mobilität ein wichtiges Thema für die Jugendlichen in der Gemeinde darstellt. „Darauf haben wir sofort reagiert und setzten im Gemeinderat die Beteiligung am Projekt 'Jugendtaxi' um“, so Gerdenitsch. Ebenso ist die Brauchtumspflege vielen in Krensdorf ein Herzensanliegen, deshalb wird der Jugendgemeinderat bei der Organisation und der Austragung vom traditionellen Kirtag helfen und den Jugendlichen zur Seite stehen.

„Als nächsten konkreten Schritt plane ich ein Jugendtreffen mit allen unter 24 Jahren im Dorf, um dort neue Ideen sammeln zu können“, erzählt Jan Gerdenitsch. Dafür möchte er sich aktiv und konsequent einsetzen.

