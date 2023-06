Bad Sauerbrunn: Probleme mit Hundekot

Die Themen Hundekot und Leinenpflicht spielen in vermutlich jeder Gemeinde eine präsente Rolle. So auch in Bad Sauerbrunn, wo es in den letzten Wochen vermehrt Beschwerden deswegen gab. Maßnahmen wurden von Seiten der Gemeinde schon getroffen, bis jetzt zeigten diese jedoch noch keine Wirkung.

Hundekot auf Grünflächen und Kinderspielplätzen

Die meisten Beschwerden bezogen sich auf die Grünflächen am und rund um den Kinderspielplatz und bei der Feuerwehr. Dort soll das Entfernen des Hundekots in letzter Zeit sehr schlecht funktionieren und Haufen sind überall aufzufinden. „Es ist natürlich ein großes Ärgernis“, erklärt Vizebürgermeister Augustus Gruber, „die Probleme mit den Hunden sind schon immer ein Thema und ist wellenartig immer wieder präsent. Momentan ist es wieder ein größeres Problem.“ Besonders Eltern erachten das Hundekot am Kinderspielplatz als sehr störend, sollen die Kinder doch nicht neben den Haufen spielen müssen. Auch beim Kurpark und Rosenpark werden öfters nicht wegräumte Haufen gefunden, was natürlich dem schönen Ambiente ein wenig Charme nimmt. Um das Problem zu bekämpfen, war der Verschönerungsverein der Kurgemeinde in den letzten Wochen sehr aktiv. Er spendete eine Menge an Hundekotbeuteln und Mistkübeln und platzierte diese an vielen Plätzen in Bad Sauerbrunn, um den Hundebesitzern mehr Möglichkeiten zum Entsorgen zu geben. „Ich glaube, wir haben im Moment über 100 Mistkübeln in der Gemeinde verteilt stehen“, berichtet Gruber, „wir möchten es den Hundehaltern eh schon so einfach wie möglich machen. Es gibt jedoch trotzdem immer ein paar, die sich nicht daran halten wollen.“

Auch in der letzten erschienen Kurpost wurde das Problem Hundekot thematisiert und auf Anzeigen bei Zuwiderhandlungen hingewiesen. Ob dies wirklich durchgezogen wird, ist noch ungewiss. „Natürlich möchten wir es gerne ohne solche Maßnahmen lösen, es ist auch nicht wirklich möglich, jemanden zu ertappen“, so Gruber, „ meiner Meinung nach lässt sich das Problem nur mit bundesweiten Maßnahmen lösen, dann wäre nicht nur Bad Sauerbrunn, sondern auch anderen Gemeinden geholfen.“ Hierbei stellt er sich eine DNA-Probe jedes Hundes vor, mit dem das Ärgernis reguliert werden kann. Laut Gruber sind Touristen eher weniger für das Hundekot-Problem verantwortlich, es liegt mehr an den Bad Sauerbrunnern selbst. „Natürlich darf man das nicht auf alle beziehen, die meisten Hundebesitzer verhalten sich vorbildlich und sind sehr bemüht“, erzählt Gruber, „die Rede ist hier wirklich von ein paar Ausnahmen, diese reichen jedoch, um viele Flächen zu verschmutzen.“ Auch gegen die generelle Leinenpflicht in Bad Sauerbrunn wird immer wieder verstoßen, Beschwerden gibt es auch in diesem Bereich. „Wir möchten den Leuten in Erinnerung rufen, dass sie wieder mehr darauf schauen sollen sich mit ihrem Hund an die Regeln zu halten“, meint Gruber, „ schließlich sind wir eine Gemeinschaft, in der jeder auch auf die anderen Rücksicht nehmen sollte.“