Traditioneller Tagesausflug der Antauer SPÖ

Am Vormittag stand eine Besichtigung der Römerstadt Carnuntum am Programm. Nach dem Mittagessen beim Heurigen Dinhof in Neusiedl am See folgte eine Weinverkostung im Weingut Allacher in Gols. NR Maximilian Köllner begrüßte die Antauer in seiner Heimatgemeinde Illmitz. Den Abschluss bildete ein zünftiger Mulatsak am Neusiedlersee mit musikalischer Unterhaltung von „Vickerl“.