SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler zu Gast in Neudörfl

Es ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort, den Andreas Babler in Neudörfl besuchte: Im ehemaligen Leithagasthaus, in dem heute Geflüchtete von der Caritas betreut werden, wurde im April 1874 in einem geheimen Parteitag die Österreichische Sozialdemokratische Partei gegründet. Seit fast 150 Jahren stehen die Genossen und Genossinnen nun schon für dieselben Visionen und Werte mit viel Leidenschaft und Herzblut ein. In den vergangenen Monaten hat sich auch so etwas wie eine große Aufbruchstimmung im Land bemerkbar gemacht, die Sozialdemokratie ist lebendig wie schon lange nicht mehr, ist Andreas Babler überzeugt. Das merkte man auch an den zahlreichen Besuchern, die kamen, um mit dem SPÖ-Vorsitzenden zu sprechen.