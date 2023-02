Eltern-Kind-Workout als neues Angebot in Pöttsching

Ab Februar geht es in Pöttsching sportlich zu. Zu dem jetzt schon breit gefächerten Sportprogramm der Gemeinde kommt ein weiterer, neuer Kurs hinzu: ein Eltern-Kind-Workout mit Sabrina Reichenpfader.

Von Kommunikation zu Fitnesstrainerin

Prinzipiell studiert hat Reichenpfader erstmals Kommunikation in Wien. Berufsbegleitend gab sie immer wieder ein paar Sportstunden und betätigte sich auch in ihrer Freizeit in verschiedensten sportlichen Angelegenheiten.

Letztendlich stellte sie fest, dass sie ihr Hobby gerne zum Beruf machen würde: Zu ihrem 20. Geburtstag schenkte sie sich selbst eine Fitnessausbildung. Ab diesem Zeitpunkt belegte sie viele Kurse und konnte einiges an Wissen sammeln.

Sie ist sowohl Kindertrainerin als auch Gesundheits- und Fitnesstrainerin und bietet jegliche sportlichen Aktivitäten, mit der Ausnahme von Zumba, an. In Wien hielt sie bereits mehrere Sportstunden, bis sie vor vier Jahren nach Pöttsching zog.

Nach einer ersten Eingewöhnung und der Geburt ihrer Tochter startet Reichenpfader nun ihre Kurse in der Gemeinde.

Sportliche Betätigung für alle Altersklassen

Organisiert wird dieses Eltern-Kind-Workout von dem Sportverein „fit&froh“. Dieser ist noch relativ neu in der Umgebung, gegründet wurde der Sport- und Gesellschaftsverein im August 2022.

Das Ziel des Vereins ist die Vermittlung von sportlicher Betätigung im Hobby- und Gesundheitssportbereich für Jung und Alt. „Das Training für den Körper und den Geist ist natürlich sehr wichtig“, erklärt Reichenpfader, „aber noch wichtiger ist, dass alle Spaß während den Sportstunden haben.“

Sabrina Reichenpfader bein Kindertraining. Foto: Foto zVg

In ihrem neuen Kurs soll die Freude oberste Priorität haben. Altersbeschränkungen gibt es keine, das Workout soll sowohl für die Kinder als auch die Eltern erlebnisreich und interessant sein.

„Kinder haben immer eine große Freude an Bewegung und genau diese soll gefördert werden.“ Sabrina Reichenpfader Kindertrainerin

„Die Übungen werden immer vorne einmal hergezeigt“, so Reichenpfader, „jedoch werden sie dann bei jeder Familie entsprechend dem Alter des Kindes individuell etwas angepasst.“

Dabei soll von gemeinsam Kniebeugen machen oder Yoga-Übungen bis hin zu Kindern, die unter ihren Eltern hindurchklettern alles sein.

Diese Sportstunde, die jeden Montag von halb vier bis halb fünf stattfinden wird, soll die Kinder einerseits etwas auspowern und ihre Energie freisetzen lassen und andererseits auch gemeinsame Zeit mit den Eltern ermöglichen. Dementsprechend zahle man als Familie nur einmal den Preis. Am Kurs teilnehmen können jedoch in diesem Angebot beide Eltern gemeinsam mit ihrem Kind.

Der Kurs kostet insgesamt 139 Euro und besteht aus aufeinander folgenden 14 Einheiten, mit möglicher Ausnahme in den Ferien, dies wird noch mit den teilnehmenden Eltern abgesprochen und kann flexibel abgeändert werden.

Auch in Zukunft viele Sportprogramme

Der Kurs wird auf jeden Fall keine einmalige Angelegenheit werden. „In den nächsten Monaten werden wir noch mehrere Workouts und Kurse anbieten“, erzählt Reichenpfader, „möglicherweise auch aufbauend, da ja auch die Teilnehmer immer fitter werden.“

Jedoch können auch Anfänger und Anfängerinnen zwischendurch immer wieder dazu stoßen, auch das sei laut Reichenpfader kein Problem. „Am 13. Februar findet auf jeden Fall eine kostenlose Schnupperstunde statt, zu der wir alle herzlichst einladen“, so Reichenpfader, „kommt gerne vorbei und schaut es euch mal an!“ Nähere Infos findet man auf der Website „fit&froh.at“ und auf der Homepage der Gemeinde Pöttsching.

