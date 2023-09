1. Genusswandertag am Kogelberg war ein voller Erfolg

Vollbild

FB

Radmilla und Zoltan beim Stand der Bäckerei Hujber. WandererInnen hielten Rast bei der Kapelle Maria Blick ins Land. Leopoldine, Willi und Elfi ruhten sich bei der Schattendorfer Labstation aus. Sascha Bierbaum beim Getränke- und Brezenstand, bei dem auch Uhudler sowie "Kraux"-Gin verkostet werden konnten. Lena, Elena und Sophie beim Kindertisch. Am Stand der "Honig Dealer" verkauften Eva und Daniel Schöll ihre süßen Köstlichkeiten. Der kleine Leo posierte stolz am Führerhaus des Bummelzuges. Martina, Christian, Eva, Mona und Lilo rasteten bei der Labstation Ried Klingler auf Köllers Wiesn in Loipersbach. Die vier Wandermädels Maria Eckhardt, Denise Riegler, Sabrina Radowan und Cornelia Fass posierten auf der Köllers Wiesn in Loipersbach für ein Foto. Kathrin und Eva bei der Loipersbacher Labstation. Die tüchtigen Radler aus Schattendorf Hans, Hans-Peter und Josef waren bei der Labstation im Rohrbacher Obstsortengarten anzutreffen. Die Rohrbacher Jäger grillten allerhand vom Wild. Der Musikverein Rohrbach sorgte bei der Labstation im Obstsortengarten für musikalische Stimmung. Kathrin und Nadine beim Hugo-Ausschank Alexander, Robert, Nicole und Stefan von der FF-Rohrbach bedienten die durstigen WandererInnen.

1 /25