Bezirk 1. Genusswandertag: Bewegung, Kulinarik und Unterhaltung

Ein Bummelzug, der in beide Richtungen verkehrt, verbindet die Lab-Stationen bei der Genusswanderung am Kogelberg. Foto: BVZ, zVg

Am Samstag, den 9. 9. wird zum 1. Genusswandertag am Kogelberg geladen, bei dem neben der Bewegung, bei den acht Lab-Stationen auch die Kulinarik und die Unterhaltung im Vordergrund stehen werden. Gestartet wird in den teilnehmenden Gemeinden Schattendorf, Loipersbach, Rohrbach, Marz, Mattersburg/Walbersdorf, Pöttelsdorf, Draßburg und Baumgarten jeweils um 9.09 Uhr. Aber natürlich kann jeder/e WandererIn auch seine eigene Zeit wählen. Die rund 18 Kilometer lange Wanderstrecke ist großteils kinder- und seniorengerecht begeh- und auch mit Kinderwagen befahrbar, nur der Wanderweg zwischen den Lab-Stationen Walbersdorf/Mattersburg und Marz ist nicht Kinderwagen-tauglich, ein alternativer Weg ist vorhanden, aber nicht ausgeschildert. Die OrganisatorInnen ersuchen die Gäste auf die Anfahrt mit dem Auto zu den Lab-Stationen zu verzichten, da zwischen den einzelnen Stationen ein Bummelzug in beide Richtungen im Einsatz sein wird. Bei der Schattendorfer Lab-Station bei der Kapelle Maria blick ins Land warten diverse Spezialitäten der Naturpark Produzenten auf die WandererInnen. Die Bäckerei Hujber und die Konditorei Ostermayer verwöhnen die Schleckermäuler, der Buschenschank Dorfmeister sorgt für die Kulinarik und von 15 bis 17 Uhr spielt die „Weingartenmusi“ auf. In Loipersbach, bei der Köller's Wies'n, Ried Klingler, gibts um 12 Uhr musikalische Unterhaltung mit dem „Helga-Jazz Quartett“. Pfeiffer's Kuchl serviert Schmankerl, die Kinder können sich auf der Hüpfburg vergnügen, während die Erwachsenen Loipersbacher Handwerkskunst bestaunen und kaufen können oder ihren Durst im Spritzerparadies und an der Cocktailbar stillen. Ab 11 Uhr warten im Hans-Weiss-Obstsortengarten in Rohrbach ein Frühschoppen mit dem örtlichen Musikverein, kulinarische Köstlichkeiten vom Wild, eine Hüpfburg und ab 16 Uhr die Caledonian Pipes and Drums Burgenland (Dudelsackmusik) auf die Gäste. Beim Donatuskreuz in Marz unterhalten von 12 bis 13.30 „Die jungen Wulkataler, von 14 bis 15.30 Uhr Michael Steiner mit seiner „Steirischen“ und von 15.30 bis 17 Uhr stehen „Die jungen Wulkataler“ erneut auf der Bühne. Schnitzelsemmel, Aufstrichbrote und Striezel werden gegen den Hunger aufgewartet und für die Kleinen steht eine Hüpfburg bereit. Bei der Ried Granberger bei Walbersdorf/Mattersburg lädt die Stadtkapelle Mattersburg von 11 bis 13 Uhr zum Frühschoppen und von 15 bis 17 Uhr unterhalten die „Z'sammgsuacht'n“. Pizzaweckerl und Buchtl gibts aus dem Holzofen, es stehen auch kalte Schmankerl zum Verzehr bereit. Kinderschminken und Glitzertattoos werden die Kleinen erfreuen. Mit der Präsentation und Verkostung des Rosalia DAC Rosè sowie kleinen regionalen Köstlichkeiten und großem Kinderprogramm wartet die Gemeinde Pöttelsdorf am Schreindlberg auf. Draßburg bietet am Schwarzen Kreuz musikalischer Unterhaltung dargeboten vom örtlichen Musikverein sowie eine Jause auf. Beim Öden Kloster und im alten Bad Baumgarten spielt um 9 Uhr die Tamburica auf. Von 14 bis 16 Uhr dürfen sich die WandererInnen auf die Balanceartistik von Rekordhalter Stefan Dvorak freuen. Regionale Kulinarik sowie die Klänge des Musikvereines Heimattreue Baumgarten runden das Programm ab.