„Anti, Anti & 99 Mille Grazie“: Bankskandal modisch aufbereitet

Einhundert Kleidungsstücke haben Nane (Christiane Murer) und Nini (Caroline Plank-Bachselten), die gemeinsam unter dem Künstlerinnenkollektiv-Pseudonym „Major Blazer“ auftreten, aus der Konkursmasse der Commerzialbank im Juli 2020 ersteigert und in einer „Nacht und Nebel“-Aktion in Plastiksackerl aus zwei Bank-Filialen, einer in Mattersburg, einer „in einer Ortschaft um’s Eck“, abgeholt.

„Indem wir also ein beherztes ‚Anti, Anti und 99 Mille Grazie‘ zum Logo der Bank zeichneten, zeigen wir mit dem nackerten Finger auf einen von vielen österreichischen Skandalen .“ Nane und Nini ,Kiünstlerinnen

Nebelig und dunkel war es an diesem einen Julitag zwar dann doch nicht, auf die Plastiksackerl, als eine Anspielung auf tatsächliche Modi Procedendi in so manchem Korruptionsfall, bestehen die beiden letztendlich doch.

„Im Großen und Ganzen war alles recht unspektakulär. Es war ein sonniger Tag“, erinnert sich Nini, „wir standen dann in diesen fast leer geräumten Filialen, die Tische herausgerissen, ein paar Sesseln am Boden, neben anderen Menschen, die ebenfalls Sachen ersteigert haben.“ „Wieder in Wien angekommen“, erzählt Nane, „haben wir uns überlegt, wie wir die Hoodies, T-Shirts und Taschen umbranden können, um auf den Skandal zu reagieren.“

Der Slogan „Anti, Anti und 99 Mille Grazie“ wurde geboren. „Damals kursierte sofort die Zahl von 99 Millionen Euro, die spurlos verschwunden waren. Und ‚Anti, Anti‘ steht für unseren Protest, den wir gegen diesen ‚Best-Practice‘-Korruptionfall zum Ausdruck bringen wollen.“

Der Spruch wurde dann im Besprechungsraum von Nini, die selbstständige Grafikdesignerin und Art-Directorin ist, jeweils auf Vorder- und Rückseite per Siebdruck und in Handarbeit auf die T-Shirts und Hoodies gestampft. „Indem wir also ein beherztes ‚Anti, Anti und 99 Mille Grazie‘ zum Logo der Bank zeichneten, zeigen wir mit dem nackerten Finger auf einen von vielen österreichischen Skandalen.“

„Unsere Idee ist es, mit ausgewählten Stücken Geschichten zu erzählen und damit Awareness zu schaffen.“

Auch wenn kaum etwas rund um die Bankaffäre noch überrascht, die Qualität der Kleider fügt dem Ganzen noch ein Tüpfelchen hinzu: alles 1-A-Ware. „Wir haben quasi die Katze im Sack gekauft. Eine Qualitätsprüfung war im Vorhinein nicht möglich. Die Sachen waren aber auf jeden Fall besser als gedacht.“

Vorige Woche wurde fast die ganze Kollektion bei einem Flohmarkt verkauft. „Zwei L-, zwei XL-T-Shirts sowie ein Pullover in S und XS sind noch zu haben“, berichten die beiden. In Zukunft können sich Nane und Nini vorstellen, mit ihrem Label Major Blazer weiterhin ähnliche Kunstprojekte zu verwirklichen: „Unsere Idee ist es, mit ausgewählten Stücken Geschichten zu erzählen und damit Awareness zu schaffen.“

Die Vorkommnisse rund um die Commerzialbank zeichnen für Nane und Nini jedenfalls „ein Sittenbild Österreichs und dessen, was gerade, auch in Europa, passiert: Dass zu wenig Transparenz zu Korruption führt.“ Mehr Infos und Bestellung unter https://majorblazerat.wordpress.com/

