Das stärkste Wachstum gab es laut Geschäftsführer Helmut Sattler am Heimmarkt. Der Auslandsanteil am Umsatz blieb stabil bei mehr als 20 Prozent. Bei Neudoerfler und der deutschen Tochter planmöbel arbeiten insgesamt 280 Menschen. Produziert wird alleine in Neudörfl an der Leitha (Bezirk Mattersburg) im Burgenland.