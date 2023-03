Im Wahn Polizist eine steile Stiege hinuntergestoßen

Werbung

Am 15. März 2023 befasste sich ein Schöffensenat unter Vorsitz von Richterin Birgit Falb mit einer schwierigen Entscheidung: Die Staatsanwaltschaft hatte die Unterbringung eines 22-jährigen Mannes aus dem Bezirk Mattersburg in ein forensisch-therapeutisches Zentrum beantragt.

Anlass für diesen Antrag war ein Vorfall, der sich am 8. April 2022 ereignet hatte.

Der 22-Jährige war damals mit seinem Vater und seiner Schwester in Streit geraten, weil er wieder einmal unter Drogen stand und in diesem Zustand ein Auto in Betrieb nehmen wollte.

2020: Unfall auf Eisenbahnkreuzung

2020 hatte der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen und Akohol einen Unfall auf einer Eisenbahnkreuzung im Bezirk Eisenstadt verursacht: Er war unter Missachtung des Rotlichts mit dem Auto in die Eisenbahnkreuzung eingefahren; der durchfahrende Triebwagen erfasste das Auto am Heck.

Der PKW wurde erheblich beschädigt, ein an der Eisenbahnkreuzung wartender Motorradlenker durch absplitternde Autoteile leicht verletzt. Der PKW-Lenker musste ins Spital gebracht werden.

Der junge Mann leidet an einer psychischen Erkrankung, die er durch den Konsum von Alkohol und Drogen zu kompensieren versuchte.

Am 8. April 2022 eskalierte die Situation im Haus der Familie des 22-Jährigen. Die Polizei wurde gerufen, Vater und Schwester flüchteten.

Zwei Polizeibeamte trafen ein und beobachteten, wie der 22-Jährige randalierte und gegen ein Auto trat.

„Der Satan ist hier!“

Völlig außer sich eilte der junge Mann in Richtung Wohnhaus und schrie: „Der Satan ist hier!“

Die Beamten versuchten dennoch, die Amtshandlung wie vorgesehen durchzuführen.

Da schlug der psychisch Kranke dem einen Polizisten mit der Faust ins Gesicht und in den Bauch. Der Polizist stürzte daraufhin eine steile Stiege hinunter und verletzte sich dabei.

Sein Kollege folgte dem Randalierenden bis ins Haus. Darauf schrie der psychisch Kranke: „Satan ist in diesem Haus und Marsmännchen regieren die Welt!“

Polizist zückte den Pfefferspray

Er hob einen Stuhl auf und drohte, diesen auf den Polizisten zu werfen. Dieser wiederum zückte den Pfefferspray.

Schlussendlich konnte der 22-Jährige verhaftet und in die Psychiatrie eingeliefert werden. Eine substanzindizierte Psychose in Folge der langfristigen Einnahme mehrerer psychotroper Substanzen wurde festgestellt.

Gegenüber der Polizei gab der Betroffene später an, er könne sich gar nicht mehr daran erinnern, „was er sich an diesem Tag alles reingehaut“ habe.

Ein Sachverständiger stellte fest, dass der 22-Jährige am Tag des Vorfalls nicht zurechnungsfähig war.

Zu befürchten sei, dass es immer wieder zu ähnlichen Tathandlungen kommt, solange die schwere Geisteskrankheit des Betroffenen nicht therapiert werde.

„Er braucht eine Unterbringung in einer spezialisierten Anstalt, bis er soweit stabilisiert ist“, sagte die Staatsanwältin. Eine solche Anordnung auf Unterbringung könne jedoch auch bedingt, also auf Probe, ausgesprochen werden.

„Mein Mandant ist geständig zu den Vorwürfen“, sagte die Anwältin des Betroffenen. „Er befand sich an diesem Tag in einem Ausnahmezustand.“

Nunmehr befinde sich der junge Mann in psychotherapeutischer Begleitung, er erhalte eine Depotmedikation und erfülle alle Weisungen.

Versuchten Widerstand und schwere Körperverletzung begangen

Der Schöffensenat kam zu dem Schluss, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss einer schwerwiegenden psychischen Störung und somit nicht zurechnungsfähig einen versuchten Widerstand gegen die Staatsgewalt und eine schwere Körperverletzung begangen hat.

Die Unterbringung in einer spezialisierten Anstalt wurde zwar angeordnet, auf den Vollzug der Anordnung wurde jedoch auf eine Probezeit von fünf Jahren vorläufig abgesehen.

Der Betroffene erhielt einige Weisungen: Er muss die Depotmedikation und die Therapie fortsetzen, gänzlich auf Drogen und Alkohol verzichten und sich von einem Bewährungshelfer unterstützen lassen.

Mit dieser Vorgangsweise zeigte sich der Mann einverstanden.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.