Ab 1. Jänner 2019 tritt eine Novellierung zum Jugendschutzgesetz in Kraft. Dann ist Rauchen erst ab 18 Jahre erlaubt, anstatt wie bisher schon mit 16. Für die Trafikanten bedeutet das zusätzliche Kosten. Alle Automaten müssen auf die NFC-Technolgie umgestellt werden. 1.000 bis 1.200 Euro pro Automat müssen von den Trafikanten beglichen werden. Wie einige Trafikanten durchblicken ließen, sind sie unzufrieden mit der zusätzlichen finanziellen Belastung, zwei davon äußern sich öffentlich.

Reinhard Dörfler führt seine Trafik in Mattersburg. | Ostermayer

Hertha Messner, Trafikantin in Mattersburg und Inhaberin zweier Automaten, empfindet dies als durchaus hoch. Die Ausgaben müsse „man erst wieder reinverdienen“. Der Mattersburger Trafikant Reinhard Dörfler sieht es ähnlich: „Die Firma Six, die als einzige die Umstellung der Automaten durchführen kann, könnte verlangen, was sie will.“ Außerdem gibt es zusätzliche Abzüge von bis zu drei Cent pro verkauftem Packerl am Automaten. Das sei zwar pro Schachtel nicht viel. Allerdings aufs Jahr hochgerechnet wieder etwas, „das auf uns Trafikanten zurückfällt“.

Auf das neue Gesetz sind beide bereits gut vorbereitet. Selbstverständlich wird auch weiterhin das Alter des Kunden – falls nötig – im Geschäft kontrolliert.