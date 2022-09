Werbung

Wie die Polizei in einer Aussendung am Donnerstag bekanntgab, erkannten Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Mattersburg den Mann aus dem Bezirk "mit einer Fahrgeschwindigkeit von 173 km/h anstatt den erlaubten 100 km/h". Es wurde Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf erstattet.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.