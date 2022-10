Schulsozialpädagogin als Berufung: Ein offenes Ohr für Schüler

Werbung

Probleme und Sorgen bei Jugendlichen sind genauso vielfältig wie bei Erwachsenen. Dann jemanden zu haben, dem man sich anvertrauen kann, wirkt ungemein erleichternd. Den Eltern in dieser schwierigen Lebensphase sofort immer alles zu erzählen, ist sicherlich nicht einfach, Lehrer und Lehrerinnen werden auch nicht immer als Ansprechpartner für Probleme wahrgenommen, Freunde können zwar helfen, es fehlt ihnen aber ebenso an der erwachsenen Sicht auf die Dinge.

Als Schulsozialpädagogin vereint man in gewisser Weise alle die hilfreichen Eigenschaften der genannten Personen: Man ist erwachsen, hat eine professionelle Berufsausbildung, ist Teil des Kosmos Schule und somit dort, wo die Jugendlichen einen Großteil ihrer Zeit verbringen und kann als geduldige Zuhöherin auf Augenhöhe auftreten.

Die Loipersbacherin Nadine Lerchster übt den Beruf der Sozialpädagogin nun schon seit einem Jahr sowohl an der Mittelschule Neudörfl als auch in Schattendorf aus, seit heuer auch an der Polytechnischen Schule und der Mittelschule Rosental in Eisenstadt. Angestellt ist sie beim Österreichischen Zentrum für psychologische Gesundheitsförderung im Schulbereich (ÖZPGS), einem Verein des Bildungsministeriums, der eng mit der Abteilung Schulpsychologie vernetzt ist.

„Jedes Kind ist individuell“, sagt Nadine Lerchster, „dementsprechend sind es auch seine Sorgen, Ängste und Geschichten dahinter.“ Streitigkeiten in der Familie, Schulstress, aber auch Themen wie Alkohol, Drogen und Sexualität können bei der Pädagogin angesprochen werden.

Das große Hauptaugenmerk legt das ÖZPGS und seine Pädagoginnen und Pädagogen, Sozialarbeiter und Psychologinnen allerdings auf die Prävention von Gewalt, heißt es auch auf deren Webseite. Grundsätzlich wird unterschieden zwischen psychischer und physischer Gewalt. Körperliche Gewalt, sagt Nadine Lerchster, findet ihrer Erfahrung nach an Schulen inzwischen immer weniger statt: „Hier wirkt bereits die jahrzehntelange gesellschaftliche Arbeit, Gewalt als ein Erziehungsmittel zurückzudrängen.“

Gänzlich verschwunden ist sie aber trotzdem nicht: „Man trifft sie immer noch an, oftmals in Verbindung mit psychischer Gewalt.“ Letztere hat sich im Internetzeitalter und mit dem Aufkommen diverser sozialer Plattformen etwas gewandelt. „Hinter einem Bildschirm fühlt man sich ‚geschützt‘. Dadurch fällt es leichter, jemanden zu beleidigen.“

Verbale Attacken sind ein Erscheinungsbild von psychische Gewalt, sie kann aber auch in Form von Ausgrenzung auftreten. „Ausgrenzung sehe ich als ein großes Problem an Schulen an, dem man entgegenwirken muss. Gefährlich sind auch sogenannte ‚Challenges‘, die sich auf Plattformen wie TikTok rasant verbreiten. Hier braucht es meiner Ansicht nach dringend bessere Aufklärung“, so die Pädagogin.

Damit Schüler und Schülerinnen, die zum Beispiel gemobbt werden, sie (oder BeratungsleherInnen) auch tatsächlich als Bezugsperson wahrnehmen und in Folge aufsuchen, ist es zunächst notwendig ein Vertrauensverhältnis zu ihnen aufzubauen, denn auch einer Schulsozialpädagogin die eigenen Sorgen anzuvertrauen, erfordert eine innerliche Überwindung: „Zu Beginn des Schuljahres stelle ich mich deshalb in den Klassen vor und erkläre den SchülerInnen meine Aufgabenbereiche und wie sie mich erreichen können.“ Förderlich wirkt auch Präsenz während der Pausen am Gang oder in der Schulkantine: „Wenn mir die Kinder erzählen, was sie am Wochenende in ihrer Freizeit gemacht haben oder wir über andere Dinge plaudern, dann wächst das Vertrauen.“

Neben Einzelgesprächen arbeitet Nadine Lerchster auch in Kleingruppen oder mit ganzen Klassen an Projekten mit speziellen Themenschwerpunkten: „Letztes Schuljahr gab es zum Beispiel ein Projekt zum Thema Achtsamkeit in den Klassen, gemeinsam mit meinen ‚Co-Pädagogen‘, meinen Therapie-Achatschnecken. Die Klassengemeinschaft kann von diesen Tieren ungemein profitieren, da sie entschleunigend wirken.“ Anfang nächsten Jahres will sie zudem ihre Hündin „Mala“ als Therapiebegleithündin ausbilden und sie bei den Gesprächen mit einbinden.

Achatschnecken als „Co-Pädagogen“

Abgesehen vom Einsatz ihrer Schnecken ist Nadine Lerchster als Schulsozialpädagogin auch darüber hinaus keine Einzelkämpferin: „Ich arbeite eng mit unterschiedlichen Unterstützungseinrichtungen zusammen wie zum Beispiel der Kinder- und Jugendhilfe und den mobilen FamilienintensivbetreuerInnen. Fast täglich finden Gespräche mit Direktion, BeratungslehrerInnen, anderen PädagogInnen sowie Schulpsychologie und Schulaufsicht statt. Außerdem ist mir die Zusammenarbeit mit den Eltern sehr wichtig.“ Eltern nehmen dieses Kontaktangebot auch gerne an und sind froh, dass ihr Kind zusätzlich jemanden hat, mit dem es reden kann.

Vor ihrer Arbeit als Schulsozialpädagogin war Nadine Lerchster in einer sozialpädagogischen WG und als Gruppenleiterin eines Hortes tätig. „Ansprechperson für Kinder zu sein und ein offenes Ohr für sie zu haben, sie zu unterstützen, erfüllt mich mit großer Freude und Dankbarkeit“, begründet sie ihre Berufsentscheidung.

