Skibetrieb in Wiesen startet mit Ferienbeginn

Die tiefen Temperaturen in den vergangenen Nächten waren ideal, um den Hang zu beschneien, erklärte Lukas Weghofer vom Schiklub Wiesen gegenüber der APA. Er hofft auf zwei Wochen Betrieb, die Semesterferien über sei dieser aber fix.

Mit der Beschneiung der Piste wurde in der Nacht auf vergangenen Montag begonnen, daraufhin wurde in allen Nächten gearbeitet. Tagsüber war dies aufgrund der Sonneneinstrahlung nicht möglich. Nachts hatte es jedoch bis zu minus 8 Grad. Dies ermöglichte auch eine energieeffiziente Beschneiung, erklärte er weiters. Die angesagten höheren Temperaturen in den kommenden Tagen beunruhigen ihn nicht, die Piste halte zumindest die kommende Woche, oder sogar darüber hinaus.

Auf den Hang kommen die Skifahrer mit einem 300 Meter langen Schlepplift. Dieser feiert heuer sein 20-Jahre-Jubiläum, so Weghofer.

