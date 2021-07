Demnach sollen rund 300 Tiere in Kastenständen untergebracht gewesen sein, wie es in einer Aussendung am Dienstag hieß. Kritisiert wird weiters, dass der Tiergesundheitsdienst offenbar "keine Mängel" in der Zuchtanlage festgestellt habe. Der VGT fordert die Schließung des Unternehmens, zeigte es an und protestiert am Mittwoch vor dem Betrieb.