Tödlicher Unfall: Motorradfahrer stürzte in steirischen Bach

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Abend mitteilte, war er gegen 11.30 Uhr in einer Links-Rechts-Kurve der L405 von der Fahrbahn abgekommen, 60 Meter weit über die Straße geschlittert und mit seinem Gefährt in einen Bach gestürzt. Den dabei erlittenen schweren Verletzungen erlag er am Abend im LKH Graz.

Die Einsatzkräfte hatten ihn aus dem Bach gerettet und medizinisch erstversorgt, ehe er mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen wurde. Der Mann aus dem Bezirk Mattersburg war mit drei weiteren Motorradlenkern zwischen Miesenbach und Birkfeld unterwegs gewesen. Die L405 war im Unfallbereich bis 13 Uhr gesperrt.