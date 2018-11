Der Autoverkehr auf Burgenlands Autobahnen und Schnellstraßen hat deutlich zugenommen, wie eine Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) auf Basis der Daten der Asfinag zeigt.

Statistik. Der am stärksten befahrene Autobahnabschnitt des Burgenlands befindet sich auf der A4 bei Bruckneudorf, auch im Mittelburgenland wurden mehr Autos gezählt. | BVZ

Alleine auf der S4 bei Neudörfl wurden 20.480 Fahrzeuge gezählt, ein Plus von 4,5 Prozent und bei Sigleß immerhin 20.310 Fahrzeuge, was einem Plus von 2,4 Prozent entspricht. Und auf der S31 bei Forchten-stein waren immerhin 14.020 Fahrzeuge unterwegs.

Öffentlichen Verkehr ausbauen

Der VCÖ hat österreichweit die Daten von 155 Zählstellen der Asfinag analysiert. Bei 18 Zählstellen nahm der Autoverkehr sogar um mehr als fünf Prozent zu, bei 62 zwischen zwei und fünf Prozent und bei 59 um bis zu zwei Prozent. „Die Zunahme des Autoverkehrs führt Österreich von seinen Klimazielen weg. Zudem bedeutet mehr Autoverkehr mehr Staus und mehr gesundheitsschädliche Schadstoffe. Es braucht viel stärkere Anreize für den Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Verkehr“, stellt VCÖ-Experte Markus Gansterer fest.

Zum einen ist ein dichteres öffentliches Verkehrsnetz sowie häufigere Verbindungen wichtig. Die Arbeitszeiten werden immer flexibler. Deshalb brauchen Pendler auch außerhalb der klassischen Pendlerzeiten häufigere Bahn- und Busverbindungen, so der VCÖ-Experte. Großes Potenzial liegt auch im betrieblichen Mobilitätsmanagement.

Sicherheitsausbau der S31 bei Sieggraben

Dabei setzen Unternehmen Anreize, um Beschäftigte zum Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel oder auf das Fahrrad zu motivieren. Auch für Fahrgemeinschaften ist das Potenzial groß. In Österreich sitzen derzeit in 100 Pkw 115 Personen. 1.000 Personen fahren heute in 870 Pkw.

Auf der S31 bei Sieggraben wird im kommenden Jahr die erste Etappe des Sicherheitsausbaus über die Bühne gehen. Ab 7. Jänner wird die Burgenland Schnellstraße zwischen dem Knoten Mattersburg und der Anschlussstelle Weppersdorf/St. Martin verbreitert, und die beiden Richtungsfahrbahnen durch eine Betonleitwand voneinander getrennt. „Frontalunfälle und deren fatale Folgen gehören dann der Vergangenheit an. Damit im Falle einer Panne neben der Hauptfahrbahn ausreichend Platz ist, errichtet die Asfinag außerdem Pannenbuchten mit Notrufeinrichtungen“, heißt es von der Asfinag. Außerdem werden die beiden bestehenden Parkplätze Tschurndorf und Kobersdorf vergrößert und zu modernen Rastplätzen umgebaut.

Es werde teilweise auch zu Spursperren im Baustellenbereich kommen, heißt es von der Asfinag. Die Arbeiten sollen bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Ab 2022 erfolgt der Vollausbau der Talübergänge Sieggraben. Dafür werden für die Richtungsfahrbahn Oberpullendorf neue Brücken gebaut. Die Richtungsfahrbahn Eisenstadt wird über die bestehenden Talübergänge geführt.