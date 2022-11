Verletzte bei Gasunfall in Baumgarten

Werbung

Laut Polizei ereignete sich gegen 23.30 Uhr eine Explosion in einer Wohnung. Der 60-jährige Besitzer wurde mit schweren Blessuren in den Schockraum des Krankenhauses Wiener Neustadt transportiert. Eine Person wurde laut der Landessicherheitszentrale Burgenland an Ort und Stelle versorgt. Das Mehrparteienhaus wurde gesperrt, Ermittlungen zur Ursache waren im Gange, so die Polizei.

Im Einsatz standen auch vier Feuerwehren. Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich um ein zweistöckiges Objekt, hieß es von der Polizei auf Anfrage.

