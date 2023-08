Traktorfreunde auf großer Fahrt

Wenn Roland „Jolly“ Reiner im August die Traktorfreunde zusammenruft, dann kommen die Gefährte aus allen Richtungen – die sommerliche Ausfahrt mit Start- und Zielpunkt in Sigleß hat schon seit vier Jahren Tradition. Auch dieses Mal kamen der Einladung Traktor-Fans aus mehreren Gemeinden nach: Sigleß, Krensdorf, Pöttsching, Neudörfl, Pöttelsdorf und Unterpetersdorf waren bei der Reise vertreten.

Tradition hat auch die Route über Zemendorf, Antau und Trausdorf bis nach Mörbisch. Dort gab’s heuer neben dem Mittagessen noch einen kurzen Stopp bei der Seebühne. Entlang der Strecke hatten „Jolly“ Reiner und Co. alles top organisiert; nach dem Rückreise-Halt beim Café Murzi in Baumgarten ließ man den Ausflug bei Uschi in Joe’s Pub in Sigleß gemütlich ausklingen.