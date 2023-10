Thomas Hoffmann neuer Mattersburger SPÖ-Bezirksvorsitzender

„Gemeinsam mit dem neu gewählten Team werden wir mit Mut und Weitblick dafür sorgen, dass die Menschen in unserem Heimatbezirk Mattersburg weiter ein gutes und sicheres Leben haben. Themen wie die Teuerung, wo die Bundesregierung die Bevölkerung völlig im Stich lässt, wollen wir mit dem von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil initiierten und österreichweit einzigartigem Schutzschirm für die Menschen wie dem Wärmepreis- und dem Mietpreisdeckel, der Gründung von Energiegemeinschaften zur Senkung des Strompreises und einer größeren Unabhängigkeit vom Wettbewerb sowie der Forderung nach einer gerechten und fairen Entlohnung entgegentreten“, so der frisch gewählte Bezirksvorsitzende Thomas Hoffmann, der sich gleichzeitig bei den Funktionärinnen und Funktionären für das eindrucksvolle Votum bedankt.

Landesparteivorsitzender Landeshauptmann Hans Peter Doskozil gratuliert dem neuen Bezirksparteivorsitzenden: „Anhand der Stimmung, des Wahlergebnisses dieser Bezirkskonferenz und der Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahlen merkt man: Die SPÖ des Bezirks Mattersburg verfügt über herausragende Persönlichkeiten, setzt auf die richtigen Themen und hält zusammen. Dieser Zusammenhalt und euer Engagement ist es, die uns als SPÖ Burgenland erfolgreich machen. Ich gratuliere Thomas Hoffmann herzlich zu dieser Wahl und bin überzeugt, dass er seine neue Aufgabe mit großem Einsatz und Erfolg erfüllen und die Interessen der Menschen im Bezirk bestens vertreten wird.“

Auch die neue Landesgeschäftsführung der SPÖ Burgenland, Jasmin Puchwein und Kevin Friedl, gratuliert dem frisch gewählten Bezirksvorsitzenden Thomas Hoffmann und verspricht volle Unterstützung. „Dieses großartige Ergebnis bestätigt den Zusammenhalt der Menschen im Bezirk Mattersburg. Mit diesem Wirken und Engagement können wir gemeinsam sehr viel für die Menschen in diesem Land erreichen. Die Menschen schätzen unsere Ehrlichkeit, unsere Geradlinigkeit und unseren pragmatischen Zugang zur Sachpolitik. Wir sind überzeugt, dass Thomas Hoffmann diese Werte in seinem Heimatbezirk weitertragen wird, und gratulieren ihm herzlich zu dieser neuen Aufgabe“, so Puchwein und Friedl. Gleichzeitig bedankt sich die Landesgeschäftsführung bei Dieter Posch, der „für die politische Arbeit im Bezirk immer das richtige Augenmaß hatte und ein Gespür für die Menschen hat“.

Für Dieter Posch, der im Zuge des Kriminalfalles der Commerzialbank im Jahr 2020 die Agenden von Christian Illedits übernahm, war von Beginn an klar, dass er diese Funktion nur für eine bestimmte Zeit ausführen will und wird. Posch stand in seiner Zeit als Bezirksvorsitzender vor allem vor der Aufgabe, die Wogen nach dem Kriminalfall der Commerzialbank im Bezirk zu glätten und die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl zu schlagen, die im Bezirk Mattersburg letztendlich erst vor wenigen Wochen durch die Wahlwiederholung in Forchtenstein erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

„Ich bedanke mich bei Dieter Posch dafür, dass er den Bezirk Mattersburg nach der Commerzialbank-Causa stabilisiert hat und er auch dann den Finger erhob bzw. noch immer erhebt, wenn er mit bestimmten Entwicklungen nicht zufrieden ist“, so der neue Bezirksvorsitzende Thomas Hoffmann abschließend.