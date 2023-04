Rotes Kreuz: Helga Ludwig im Amt bestätigt

Werbung

Bei der Bezirksversammlung der Rotkreuz-Dienststelle wurde die pensionierte Volksschuldirektorin Helga Ludwig im Amt der Bezirksstellenleiterin bestätigt. Sie wird gemeinsam mit David Wilfing, der bereits bisher ihr Stellvertreter war, sowie mit Eva-Sabina Wachtfeitl, die neu als Stellvertreterin gewählt wurde, die Leitung der Rotkreuz-Bezirksstelle Mattersburg in den kommenden vier Jahren fortführen. Die neu in die Bezirksstellenleitung aufgenommene Eva-Sabina Wachtfeitl ist nicht nur langjährige ehrenamtliche Mitarbeiterin, sondern auch Ortsstellenleiterin in Mattersburg und stellvertretende Krisenintervention-Koordinatorin.

„Ich bedanke mich für das Vertrauen, dass die Mitarbeiter:innen der Bezirksstelle Mattersburg der bisherigen Arbeit der Bezirksstellenleitung entgegengebracht haben und freue mich, mit einem eingespielten Team die nächsten Jahre für das Rote Kreuz Mattersburg als Bezirksstellenleiterin tätig sein zu dürfen!“, so Helga Ludwig.

Abseits der Neuwahl wurde Bilanz über das vergangene Jahr 2022 gezogen. So wurden beispielsweise von den freiwilligen Mitarbeiter:innen der Bezirksstelle allein im Rettungsdienst von 124 Rettungssanitäter:innen 20.569 unbezahlte Dienststunden geleistet. Insgesamt arbeiten 527 Personen ehrenamtlich beim Roten Kreuz im Bezirk Mattersburg mit.

Neben Vertreter:innen offizieller Einrichtungen und anderer Einsatzorganisationen, wie zum Beispiel Bezirkshauptmannschaft, Gemeinden, Ärzten, Polizei, Feuerwehr und Zivilschutzverband, war auch die Präsidentin des Roten Kreuzes Burgenland, Friederike Pirringer, anwesend, welche das gewohnt gute Zusammenspiel der einzelnen Leistungsbereiche des Roten Kreuzes – sei es Team Österreich Tafel, Krisenintervention Burgenland oder den Blutspendedienst – hervorhob.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.