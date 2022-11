Hilfe auf zwei Rädern: Biker-Community sammelte Spenden

Werbung

Dass Sport- und Motorredakteur Wolfgang Haenlein in der Motorrad-Szene gut angeschrieben ist, zeigt sich an seinem beliebten Blog „Bike on Tour“, bei dem er unter dem Namen Wolf sein Bikerleben und seine Reisen mit der Community teilt. Eine davon führte Haenlein 2014 in die albanischen Berge, wo ihm die Besitzer eines Hotels bei einem Reifenplatzer halfen und das Motorrad mit einem Transporter aus dem unwegsamen Gelände chauffierten – es entwickelte sich eine Freundschaft.

Just jene Familie Guri stand zuletzt nach einem Elektrik-Schaden vor den Trümmern ihres Lebenswerkes. Das entstandene Feuer zerstörte das Hotel bis auf das Erdgeschoß – und der Schaden war nicht versichert. Nach dem Motto „Wer schnell und unkompliziert hilft, hilft doppelt“ startete Haenlein einen Spendenaufruf.

Die Solidarität der Biker-Community übertraf seine Erwartungen, insgesamt kamen 9.000 Euro zusammen. „Gerade in Zeiten wie diesen ist das absolut keine Selbstverständlichkeit“, dankt Haenlein, auf dessen Spuren auch schon andere Biker aus Österreich, Deutschland und der Schweiz dort genächtigt haben, allen Spendern. „Wahrscheinlich kennen viele Motorradreisende das Gefühl, dass ihnen in fernen Ländern, von Leuten, die wenig haben, eine herzliche Gastfreundschaft widerfährt oder ihnen bei Pannen selbstlos geholfen wird. Auf diesem Wege wollten offenbar viele etwas zurückgeben.“

Überbracht hat Haenlein das Geld standesgemäß mit dem Motorrad. „Jeder einzelne der 2.828 Kilometer war es wert, in die dankbaren Gesichter zu blicken“, beschreibt er die emotionale Übergabe. Umgerechnet kamen so mehr als eine Million albanische Lek zusammen – eine unglaubliche Hilfe.

„Ich habe fünf Söhne, und solange ich und sie leben, werden alle Motorradfahrer bei uns im Tal sicher sein, wir ihnen helfen, wenn sie Probleme haben“, sagte der sichtlich gerührte Familienvater Jimmy Guri. Der Wiederaufbau läuft, spätestens 2024 wollen die Guris wieder allen Reisenden, ob auf zwei oder vier Rädern, ein Quartier bieten können.

