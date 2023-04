Bezirk Mattersburg: 175 Neugründungen im vergangenem Jahr

In Österreich wurden fast 40.000 Firmen neu gegründet, 1.523 davon im Burgenland. Im Durchschnitt sind das fünf bis sechs neue Unternehmensgründungen pro Tag. Die Ergebnisse der Motivumfrage 2022 zeigen, dass Burgenlands Unternehmer den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, um mehr Selbstbestimmtheit zu erlangen. Die Hauptgründe für die Firmengründung waren die flexiblere Zeit- und Lebensgestaltung (78,1 Prozent) sowie das „der eigene Chef sein“ (72,4 Prozent). Erst an dritter Stelle wurde die Entscheidung getroffen, um mehr Geld zu verdienen (66,7 Prozent).

Auch Kerstin Bernhard aus Wiesen gründete ihre eigene Firma. Foto: Wirtschaftskammer Mattersburg, Wirtschaftskammer Mattersburg

Aus dem Bezirk Mattersburg hat sich zum Beispiel Kerstin Bernhard aus Wiesen selbstständig und ihr Hobby zum Beruf gemacht. Ihr Nagelstudio in Wiesen ist bestückt mit mehr als 800 Farben für die Nägelkreationen und unzähligen Accessoires, dabei verwendet sie nur die Besten und hochqualitative Produkte. Kerstin Bernhard ist vor allem wichtig, dass sich ihre Kunden rundum in ihrem klimatisierten Studio wohl fühlen. In ihrem Studio werden alle individuellen Wünsche und Vorstellung ihrer Kunden verwirklicht. Ihr Motto lautet: „Schöne Nägel sind die beste Visitenkarte für ein ansprechendes Äußeres“.

Der 22-jährige Michael Posch aus Stöttera hat sich vor einem Jahr dazu entschieden sein Wissen über Fitness und seine Leidenschaft dafür zum Beruf zu machen. Nach seinem persönlichen Fitness Erfolg zur Wunschfigur stieg die Nachfrage, sein Wissen und seine Methoden an andere weiterzugeben. Sein Motto: "Just do it"!

