Blasmusik Vierter Böhmischer Abend im Sonnenhof

"Die Böhmischen Freunde" luden am Samstag zum vierten Böhmischen Abend in den Schattendorfer Sonnenhof. Foto: BVZ, Helga Ostermayer

Z um bereits vierten Mal luden die Blasmusiker der „Böhmischen Freunde“ am Samstag Abend zum „Böhmischen Abend“ in den Schattendorfer Sonnenhof ein. War die Veranstaltung erst im idyllischen Gasthausgarten geplant, so musste sie wegen des schlechten Wetters kurzfristig in den Saal des Gasthauses verlegt werden, was aber der guten Stimmung keinen Abbruch tat.