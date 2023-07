Bei der Marschmusikbewertung gibt es nur Gewinner

Im Rahmen der Feierlichkeiten zu 60 Jahre Musikverein „Heimattreue“ Baumgarten, die am Wochenende mit einem dreitägigen Musikfest im alten Bad begangen wurden, stand am Samstag ein großes Blasmusiktreffen auf dem Festprogramm. Aus dem Bezirk waren elf Kapellen angereist, drei davon, nämlich der Musikverein Wiesen, der Musikverein „Frisch Auf“ Schattendorf und der Musikverein „Heimattreue“ Baumgarten, stellten sich der Marschmusikbewertung.

Organisator Bezirksstaabführer Thomas Gaal, der seit 2016 dieses Amt inne hat, berichtet: „Wir halten jedes Jahr ein Bezirksblasmusiktreffen mit Marschmusikbewertung ab. Dabei hängen wir uns immer dort an, wo gerade ein besonderer Anlass, wie etwa ein Jubiläum, so wie heuer in Baumgarten, gefeiert wird. Der Grundgedanke dahinter ist die Qualitätssicherung bei den einzelnen Kapellen sowie das gemeinsame Ziel und der gemeinsame Erfolg.“

Bewertet wird bei allen Kapellen der gleiche Schwierigkeitsgrad. Darunter das Antreten, der Abmarsch, das Halten und das Abmarschieren der MusikerInnen. Im klingenden Spiel das Abfallen und das Aufmarschieren - wobei die Formation verschmälert und verbreitert wird. Die große Wende - wo sich die Kapelle um 180 Grad dreht und zurückmarschiert, die Schwenkung - das Kurvengehen - und zum Schluß das Abreißen des Marsches sowie das Anhalten und Abtreten.

Die Bewerter gaben dem Musikverein Wiesen, unter Stabführer Thomas Gaal, mit 91,51 Punkte die höchste Bewertung. Der Musikverein „Frisch Auf“ Schattendorf unter Stabführer Gerald Ostermayer erhielt 90,57 Punkte und der Musikverein „Heimattreue“ Baumgarten unter Stabführer Harald Rojacz brachte es auf 90,10 Punkte.