Bei einem Kaminbrand sind am Sonntag in Forchtenstein im Bezirk Mattersburg vier Wehren im Einsatz gestanden. Die Flammen am Dach eines Wohngebäudes wurden rasch gelöscht, hieß es aus der Feuerwehralarmzentrale. Verletzt wurde niemand. Neben der FF Forchtenau waren auch Helfer aus Neustift an der Rosalia, Mattersburg und Hochwolkersdorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) an Ort und Stelle.