Autorin Martina Parker gastierte in Mattersburg

Die Papier- und Buchhandlung Knotzer war schon bei Martina Parkers erstem Bestseller „ Zuagroast“ Geburtshelfer und Unterstützer. Seither werden für eine Veranstaltung bei der die Bestsellerautorin zu Gast ist, keine Kosten und Mühen gescheut, die Inhalte ihrer Gartenkrimis detailgetreu in Szene zu setzen.



So geschehen ein paar Tage bevor der vorweihnachtliche "Tatort Christkindlmarkt" für die Signierstunde mit Martina Parker am 7. Oktober in der Gustav-Degengasse für ein paar Stunden seine Tore öffnete. Maximal die Glitzerstiefel, das Markenzeichen der Gartenkrimi-Königin, konnten mit der brillianten Inszenierung samt Tatortgruppe, Absperrband, Weihnachtsbäumen, Glüh-Uhudler, Eierlikör und noch mehr üppigen Köstlichkeiten mithalten.

Am 17. Oktober trifft man sie gemeinsam mit der Kräuterhexe im Reduce Hotel Thermal Bad Tatzmannsdorf!