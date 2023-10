Kirtag der Zemendorfer Feuerwehr .

Am Wochenende fand der Kirtag der Feuerwehr Zemendorf statt. Am Samstag Vormittag begann die Veranstaltung, die Besucher und Besucherinnen konnten ihre Feuerlöscher überprüfen lassen, um 16 Uhr wurde der Kirtagsbaum von der Burschenschaft Zemendorf aufgestellt. Anschließend wurde zu Speis und Trank geladen. Am Sonntag gab es den Frühschoppen mit dem Musikverein „Fürst Bismarck“ und ein Kinderprogramm.