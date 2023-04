Blamphins: Neues Video und neuer Schlagzeuger

Werbung

Bei der Formation gab es einen Wechsel, neu im Team ist Schlagzeuger Christian Gneist aus Forchtenstein.

Ein neues Video von „get lose“ wurde kürzlich fertig gedreht und geht am 27. April online. Aus rechtlichen Gründen mussten die Songs von öffentlichen Plattformen entfernt werden. Nun sind die Blamphins wieder zum Beispiel auf „Spotify“ vertreten, in regelmäßigen Abständen werden dort die Songs veröffentlicht und auch für das Album „This one goes to eleven“ ist geplant, dass dies wieder auf Spotify zu hören sein wird. Aktuell arbeitet man an Songs für ein neues Album, Ende des Jahres will man mit den Aufnahmen starten.

Den nächsten Auftritt der Band gibt es 26. Mai und zwar in der Osliper „Cselley“ Mühle, wenn man bei der „Pannonia Talent Squad“ aufspielen wird.

