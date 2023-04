Photovoltaikpark in Planung

Werbung

Eine Nachfrage beim Pressesprecher der Burgenland Energie Gmbh, Jürgen Schwarz, ergab aktuell nicht viel Konkretes. Er könne lediglich bestätigen, dass man sich in der Planung des Projekts befinde. Ein wenig redseliger ist hingegen Neudörfls Bürgermeister Dier Posch. Er erklärt: „In der Raumplanung macht das Land Burgenland sogenannte Freiflächenzonierungen. Das heißt, es wird festgelegt, wo geeignete Freiflächen für Photovoltaik sein können. In der zweiten Zonierungsprüfung wird auch Neudörfl genannt. Der Standort wird rund um das Brunnenfeld des Wasserleitungsverbandes sein.“ Wann mit dem Bau begonnen wird, konnte Jürgen Schwarz zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls noch nicht sagen. Neudörfl würde aber nach Schattendorf, wo die Burgenland Energie auf einer Fläche von 15 Hektar 27.000 PV-Paneelen errichtet hat, die zweite Gemeinde im Bezirk sein, mit der die Landesregierung einen wesentlichen Beitrag zur Klimaneutralität 2030 leisten will.

Fläche darf für Landwirtschaft nicht genutzt werden

Die erwähnte Fläche in Neudörfl ist deshalb auch interessant für die Nutzung von Sonnenenergie, berichtet Dieter Posch, weil sie landwirtschaftlich nicht genutzt werden kann bzw. darf. „Es gibt eine Wasserschutzzonenverordnung, die besagt, dass dort keine Landwirtschaft betrieben werden darf. Man darf also weder düngen, tief pflügen noch sonst irgendetwas.“ Für die Grundstückseigentümer dort biete das geplante Projekt somit ebenfalls Vorteile. Diese hätten nämlich aktuell „das Pech, dass sie weder einen Fruchterlös, noch einen Pachterlös haben. Jetzt haben sie die Möglichkeit, ihre Grundstücke an die Burgenland Energie zu verpachten.“ Laut Kenntnisstand des Bürgermeisters würden derzeit schon Gespräche und Vertragsverhandlungen stattfinden. Auch die Gemeinde ist in dem Bereich Besitzer eines Grundstückes. „Wir werden es aber so handhaben, dass es direkt zum Wasserleitungsverband kommt.“ Ansonsten hat die Gemeinde Neudörfl mit dem Projekt nichts zu tun. „Als Bürgermeister habe ich höchstens eine Vermittlerrolle. Ich kann mich dafür einsetzen, dass bei den Verhandlungen niemand weniger bekommt als sein Nachbar.“

Gemeinde setzt auf eigene Photovoltaikanlagen im Rahmen der EEG

Die Gemeinde Neudörfl steht allerdings, wenn es um alternative Energieformen geht, ebenfalls nicht still. Auch im Rahmen des Forschungsprojekts der Erneuerbaren Energiegemeinschaften (EEG) werden Photovolatikanlagen als Mittel zur größeren Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen genannt. „Wir bemühen uns, dass wir möglichst viel Fläche für Photovoltaik auf Dächern zustande bekommen.“ Dadurch würden die Neudörfler auch preislich profitieren, wenn der so produzierte Strom untereinander verkauft wird, bevor er ins Netz eingespeist wird.

Hier geht es zur Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 13. Juli 2021, in der die die Eignungszonen für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Burgenland festgelegt wurden.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.