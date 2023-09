Aus verstaubten Büchern entstehen gefaltete Kunstwerke

Bücher kann man lesen, verschenken und zur Not als Tischunterlage verwenden, wenn der mal wackelt. Dass mit Büchern auch noch etwas ganz anderes anzustellen ist, zeigt Carina Wechsler. Sie lebt und wohnt in Pernitz, Niederösterreich, ungefähr 35 Autofahrminuten von Neudörfl entfernt und pendelt von dort seit April 2019 montags bis freitags ins Burgenland. Beim Neudörfler Unternehmen MMM arbeitet sie im Telefonverkauf: anspruchsvolle Arbeit, die, wie sie betont, „gerne und mit Leib und Seele macht“, die aber natürlich auch nach einem freizeitlichen Ausgleich verlangt. Den findet Carina Wechsler in etwas, das sie Buchfaltkunst nennt. Dabei werden die Seiten eines Buches kunstvoll ineinander verschränkt, sodass daraus Schriftzüge entstehen oder die unterschiedlichsten Muster und Motive wie Herzen, Blumen oder Tiere. „Im Prinzip ist alles möglich“, meint Carina Wechsler. „Es gibt eigentlich nur wenige Ausnahmen, die nicht umsetzbar sind. Herzen eignen sich allerdings gut als Einsteigermotiv, da sie relativ leicht sind und gut zum Üben.“

Ein Buch sollte mindestens dreihundert bis fünfhundert Seiten haben. Je detailreicher das Motiv oder der Schriftzug ist, desto mehr Seiten muss das Buch haben. Carina Wechsler, Buchfaltkünstlerin

Vor rund zehn Jahren hat Carina Wechsler durch Zufall die Buchfaltkunst im Internet entdeckt. Inzwischen, schätzt sie, hat sie mindestens hundert Bücher gefaltet. Alles was man dazu braucht ist ein Buch, ein Lineal, ein Skalpell – Vorsicht, scharf! –, eine Vorlage des gewünschten Motivs und natürlich viel Geschick und Fingerspitzengefühl. „Die ersten Exemplare sind mir leider nicht so gut gelungen. Aber aus jedem Missgeschick lernt man dazu“, ließ sich Carina von anfänglichen Schwierigkeiten nicht entmutigen. Mittlerweile sind alle ihre Kunstwerke von höchster Präzision und fehlerfrei. Etwa eine Woche braucht sie für ein gefaltetes Buch. Dabei muss sie Seite für Seite einzeln durchgehen und mit Hilfe der Vorlage und dem Skalpell bearbeiten. „Herausgeschnitten wird dabei nichts“, verrät sie. Das Buch bleibt mehr oder weniger intakt. Rein theoretisch könnte man seinen Dostojewski oder Thomas Mann irgendwann wieder entfalten, falls man Lust hat, deren Werke noch einmal zu lesen oder überhaupt zum ersten Mal zu Ende zu bringen. Die beiden Vielschreiber würden sich mit ihren dicken Wälzern besonders gut fürs Bücherfalten eignen: „Ein Buch sollte mindestens dreihundert bis fünfhundert Seiten haben. Je detailreicher das Motiv oder der Schriftzug ist, desto mehr Seiten muss das Buch haben.“ Die Bücher dafür holt sie sich bei Flohmärkten oder von Freunden und Bekannten, falls die welche haben, die am Dachboden verstauben. „Gerne kaufe ich sie auch auf caritativen Flohmärkten. Damit kann ich gleichzeitig was Gutes tun.“

Gefaltete Bücher sind eine wunderbare Geschenkidee

Manchmal habe sie auch schon gehört, dass es schade um die Bücher sei, wenn man sie faltet. „Ich sehe es eigentlich so, dass ich damit alten Büchern ein neues Leben schenke.“ Und die überwiegende Mehrheit ist tatsächlich auch restlos begeistert von ihren Kunstwerken und viele haben schon welche in den Regalen als Dekoration stehen. Gerne erledigt sie auch Auftragsarbeiten, denn die Bücher eignen sich auch sehr gut als Geschenke, um zum Beispiel eine ganz persönliche Botschaft damit zu vermitteln. Die Preise dafür ergeben sich individuell je nach Arbeitsaufwand. Zur Winterzeit ist Carina Wechsler auch oft auf Advent- und Kunstmärkten anzutreffen.

Carina Wechsler bei ihrem Hobby: Ein Buch, ein Lineal,ein Skalpell und schon kann es los gehen. Foto: zVg

Dass in der Buchfaltkunst wirklich fast alles möglich ist, beweist Carina mit einer Arbeit, die ihr spontan zu diesem Bericht einfiel und die sie kurzfristig verwirklichte: Es ist das Wappen von Neudörfl – ohne Zweifel und eindeutig zu erkennen mit allen kleinen Details.

Neudörfl mit seinen Menschen und dem ganzen Umfeld hat sie in den viereinhalb Jahren auch schon ins Herz geschlossen. „Ich war mit meinen Kollegen schon des Öfteren in der Gastronomie in Neudörfl unterwegs. Am liebsten bin ich beim Hauer. Außerdem gehen wir täglich eine kleine Runde durch Neudörfl spazieren, und in meiner Freizeit war ich schon am See und bei Veranstaltungen.“

Anfragen nimmt Carina gerne über WhatsApp oder Anruf entgegen (0676/4626156).

Am Samstag, den 23. September (11 bis 17 Uhr), und am Sonntag, den 24. September (10 bis 15 Uhr), ist sie mit einer Auswahl ihrer Werke beim Kunstmarkt „Kun(s)terbunt“ in Pernitz.