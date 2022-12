Kräftige Investitionen in Mattersburg

Werbung

Vergangene Woche stand die Budgetsitzung am Plan und der Finanzhaushalt für kommendes Jahr wurden von allen Fraktionen – SPÖ, ÖVP, Grüne, TVM (Liste Tschürtz – Vorwärts Mattersburg) einstimmig abgesegnet. 21,8 Millionen Euro stehen 20,8 Millionen Aufwände gegenüber.

Knapp kalkuliert

Die Stadtgemeinde steht nicht still, zahlreiche Investitionen sind für das kommende Jahr vorgesehen. 1,3 Millionen Euro schlagen für das Pappelstadion zu Buche – inkludiert sind hier jedoch auch bereits getätigte Investitionen. Vonseiten des Bundes gibt es das kommunale Investitionspaket – je nach Einwohneranzahl stehen den Gemeinden die Hälfte von speziellen Investitionen zur Verfügung. 1,4 Millionen werden zum Beispiel für Investitionen in E-Mobilität oder Alternativanlagen aufgewendet, 700.000 kommen somit vom Bund.

Für den Hochwasserschutz in Mattersburg – ein mehrjähriges Projekt – sind im kommenden Jahr 218.000 Euro vorgesehen. Für die Erneuerung der Innenstadt schlagen 2023 1,5 Millionen Euro zu Buche. In den kommenden Jahren wird jeweils ein Spielplatz erneuert, 2023 betrifft dies jenen in der Schärfstraße um rund 60.000 Euro. Beim „Haus der Musik“ wird die Heizungsanlage erneuert, dafür sind 132.000 Euro vorgesehen. Insgesamt sind im Haushaltsplan rund 80 größere oder kleinere Projekte angeführt.

