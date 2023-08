Applaus für die Feuerwehrmädels!

Von 18. bis 20. August fand in Lienz der Bundesfeuerwehrleistungsbewerb statt. Qualifiziert hatten sich auch fünf Bewerbsgruppen aus dem Burgenland, darunter erstmalig eine reine Mädchengruppe aus dem Bezirk Mattersburg, die beim Landesbewerb den Sieg errungen hatte.

Vom Bezirksfeuerwehrkommando Mattersburg waren die Mädchen mit eigenen Wettkampf-Shirts in den Landesfarben Rot-Gold ausgestattet worden. Ein Fanclub reiste mit, um die Gruppe so richtig anzufeuern.

Vor der Kulisse der Lienzer Dolomiten ging es nicht nur wegen der Sommerhitze heiß her: Es galt, eine Feuerwehrhindernisübung und einen 400 Meter Staffellauf mit Hindernissen zu bewältigen.

Das monatelange Training hatte sich ausgezahlt und so starteten die Schattendorfer und Baumgartener Mädchen ambitioniert in den Parcours. Bei der Hindernisübung galt es, so schnell wie möglich mit einer Schlauchleitung einen Wassergraben und eine Hürde zu überspringen, durch einen Tunnel zu kriechen, über einen Balken zu balancieren. Dann musste mit der Kübelspritze ein Ziel getroffen werden. Auch waren diverse Knoten richtig zu knüpfen und Ausrüstungsgegenstände korrekt zuzuordnen.

Während des Staffellaufs mussten die Gruppenmitglieder ein Strahlrohr weitergeben und dazwischen eine Leiterwand überklettern. Sie mussten einen zusammengerollten Schlauch korrekt ablegen, unter einem Lattengestell durchlaufen, eine Hürde überwinden, einen Feuerlöscher ordentlich abstellen und schlussendlich das übergebene Strahlrohr mit einer Löschleitung zusammenkuppeln.

Die Mädchen aus dem Bezirk Mattersburg meisterten die Bewerbe fehlerfrei und erreichten mit 1.025,09 Punkten Platz vier. Sie lagen damit nur rund fünf Punkte hinter den Drittplatzierten - eine wirklich tolle Leistung.

Rund um den Feuerwehrleistungsbewerb gab es ein attraktives Rahmenprogramm. Die Jugendlichen wanderten zu einem Speichersee und sausten mit der Sommerrodelbahn den Berg hinunter. Nach dem erfolgreichen Bewerb am Samstag wurde in der Disco ausgiebig gefeiert.

Am Sonntag, 20. August, wurden die Feuerwehr-Mädels in ihrer Heimat feierlich willkommen geheißen und beglückwünscht.

Erfolgreich schlugen sich auch die übrigen burgenländischen Gruppen: Die Gruppe aus Pinkafeld erreichte den 21. Platz, 24. wurde die Gruppe aus Steinberg, 25. die Gruppe aus Winden am See und die Gruppe aus Weiden am See erreichte den 30. Platz.

Weitere Informationen