Forchtenstein: Ostermarkt mit Kinderprogramm

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag öffnete die Burg Forchtenstein ihre Türen für den traditionellen Ostermarkt. Man konnte sich bei etlichen „Standln“ mit Osterdekorationen und anderen Produkten eindecken, mit den Kindern zur Bastelstube gehen oder der Hexe Griselda beim Geschichtenerzählen lauschen. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, um schon in Osterstimmung zu kommen.

