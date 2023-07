„Forfel“ lockt Klein und Groß in die Burg Forchtenstein

Bei dem beliebten Sommerprogramm auf der Burg Forchtenstein ist immer viel los: So auch am 22. Juli, an dem viele Gäste die Burg besuchten. Bei rund 30 Stationen für die ganze Familie kann das Burgleben von früher erlebt werden. Von Mitmachtheater und Ritterspielen bis hin zur Backstube und Töpferei ist alles dabei.