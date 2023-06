Forchtenstein: Michaela Wutzlhofer ist erste Obfrau der Burschenschaft

Die Burschenschaft in Forchtenstein ist wie in so vielen Gemeinden ein fester Bestandteil der Gemeinde und geht auf eine lange Tradition zurück. Obwohl letztere durchaus im Fokus steht und gewahrt werden soll, gibt es in der Burschenschaft der Burggemeinde ein paar Veränderungen zu früher, die aufgrund der modernen Zeit und Einstellung getroffen wurden.

Mädchen in der Burschenschaft

Die altbekannten Regeln einer Burschenschaft werden in Forchtenstein etwas gedehnt und verändert. So war es zwar früher so, dass Mitglieder mit einer Heirat oder dem Erreichen des 30. Lebensjahres austreten mussten, jedoch wird das heutzutage nicht mehr ganz so ernst genommen. So ist es zwar einerseits so, dass viele Mitglieder ab 30 Jahren nicht mehr dabei sind, jedoch wäre jeder so lange willkommen, wie er es möchte. „Auch das mit der Heirat ist nicht mehr so eng, abgesehen davon, dass sowieso immer weniger Leute heiraten heutzutage“, erklärt Michaela Wutzlhofer, „die meisten gehen, sobald sie zum Hausbauen beginnen oder eine Freundin haben.“ Beitreten zum Verein darf man ab dem Alter von 15 Jahren, bis zu diesem Punkt ist man also schon länger Mitglied in der Burschenschaft gewesen. Wobei der Ausdruck Burschenschaft nicht mehr ganz stimmig ist, gibt es doch auch weibliche Mitglieder.

„Seit ungefähr zehn Jahren haben wir beschlossen, dass auch Mädchen in unsere Burschenschaft dazukommen können“, so Wutzlhofer, „überall gibt es schließlich Gleichberechtigung, warum dann nicht auch bei uns.“ Laut ihr ist der Verein eine Gemeinschaft, bei der das Geschlecht egal ist, da ja die Zusammenarbeit und Freundschaft im Vordergrund steht. „Und es gibt auch keinen vergleichbaren Verein für die Mädchen, de, diese beitreten könnten“, erklärt Wutzlhofer, „aber es stört auch niemanden, dass wir nun eine gemischte Gruppe sind.“ Im Gegenteil, diese Veränderung wurde sofort in der Gemeinde angenommen. Mittlerweile sind sehr viele Mädchen Teil der Burschenschaft und es kommen jedes Jahr weitere hinzu. „Wir haben momentan 50 aktive Mitglieder“, berichtet Wutzlhofer, „um Nachwuchs mache ich mir bei uns in der Gemeinde keine Sorgen.“ Im Vorstand gibt es momentan sogar mehr Mädchen als Jungen.

Mittlerweile gibt es viele weibliche Mitglieder. Foto: zVg., zVg.

Wutzlhofer ist erste Frau an der Spitze

Michaela Wutzlhofer ist nun sogar die erste Obfrau des Vereines. Ihr Vorgänger, Bernd Strodl, legte nach vier Jahren im Amt seinen Posten als Obmann nieder. Danach wollte niemand so wirklich seine Tätigkeit übernehmen, woraufhin Wutzlhofer vorgeschlagen wurde. „Anfangs dachte ich, dass kann niemals funktionieren, es kann doch keine Frau die Burschenschaft führen“, erzählt Wutzlhofer, „aber es sind wirklich viele Jungen gekommen und haben gesagt, dass sie hinter mir stehen und dass wir das als Gemeinschaft durchziehen werden.“ Mit dieser Bestärkung übernahm sie schließlich das Amt und bereut es nicht. „Natürlich ist es stressiger, weil ich mehr zu tun habe, aber mein Team steht voll hinter mir“, so Wutzlhofer, „ich hatte auch Sorge, dass nach meiner Übernahme vielleicht Mitglieder austreten, jedoch war das absolut nicht der Fall, wir haben sogar fünf neue dazubekommen.“ Ihre Periode in den nächsten zwei Jahren verweilt sie natürlich in der Burschenschaft, wie es danach weitergeht, weiß sie noch nicht. „Ich bin dabei, seit ich 15 Jahre alt bin, also seit elf Jahren“, berichtet Wutzlhofer, „ich gehe nun auch schon auf die 30 zu, aber ich schau einfach mal, wie die Situation bei mir in den nächsten Jahren aussieht.“